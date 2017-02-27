Додано: Чет 10 чер, 2021 14:59

Vert написав: Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.

За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд) Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............10.06.2021..........11.06.2021дата розрахунку.............09.06.2021...........10.06.2021Євро................................33,0248................32,989...-0.11%Долар США.....................27,0906...................+0.06%После полудня курс почти не изменился.Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх, пытаясь отыграть рост доллара в мире и за час выросли на 4 копейки. После этого развернулись и стали опускаться значительно медленнее, чем росли. До 12 успели опуститься на 1.5 копейки.Достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, индекс доллара резко вырос, чуть превысив вчерашние максимумы. С этого времени он растет плавно.Справочный курс встретили котировками 27.1000 - 27.1200, что на 2.5 копейки выше открытия.До обеда успели опуститься еще на копейку и на полкопейки отскочить. После обеда снова плавно поползли вверх и к 15-30 выросли на копейку.В мире доллар после 12 немного опустился, а потом снова вырос примерно до утреннего максимума. Это похоже на увеличение амплитуды колебаний вокруг уровня чуть выше вчерашнего.Официальный курс встретили котировками 27.1050 - 27.1250. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Учитывая рост доллара в мире, ослаблением гривны это назвать нельзя. Похоже, что после исчерпания потока валюты, связанного с размещением облигаций, рынок вернулся к своему естественному состоянию и уравновесился.Этот день в истории:2020 - 26.6367 (-1) +472019 - 26.3750 (-22) +732018 - 26.1364 (-4)2017 - 26.1248 (-2)Надо бы посмотреть графики объема вкладов за последние пару лет. Не исключено, что обнаружится сезонность. Время собирать деньги, и время тратить деньги (почти С)