GDV29 написав:Всем привет. Очень нужна Ваша помощь (мнения), уважаемые форумчане. Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже
Шансы увидеть ниже есть всегда.Но вероятность увидеть 28,5 к декабрю гораздо вероятнее,чем 26 к июлю.Ловить самое дно очень редко получается.Я бы оплатил и спал спокойно.Но решать все- таки вам
GDV29 написав:Всем привет. Очень нужна Ваша помощь (мнения), уважаемые форумчане. Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже ( и как думаете на сколько вероятность больше 50 процентов или меньше 50 процентов). Прошу Вас не переживать из-за того что возможно Ваш прогноз не сбудеться/не точен так может быть. Принимать только мне решение (и полная ответственность только на мне) Заранее спасибо.
Думаю, увидим ниже, чем 27,09 грн/USD. Как только "пробьем" уровень 27,00... тогда дно предсказать будет трудно. Лето - хороший период для оплат, но в некоторые годы курс гривны повышался в сентябре и декабре (говорю о значительном укреплении гривны). Т.е. всё лето + сентябрь это оптимальный период.
GDV29 написав:Всем привет. Очень нужна Ваша помощь (мнения), уважаемые форумчане. Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже ( и как думаете на сколько вероятность больше 50 процентов или меньше 50 процентов). Прошу Вас не переживать из-за того что возможно Ваш прогноз не сбудеться/не точен так может быть. Принимать только мне решение (и полная ответственность только на мне) Заранее спасибо.
Добрый день. Вы не дали все данные, у вас деньги в какой валюте? Вы имеете гривну или валюту? Если гривну, то что тут думать, лупите на все, курс 27.09 очень сладкий. Сдавали ведь раньше дороже, покупали долго и дешевле, может даже по 8, уже профит. А если валюту имеете и пытаетесь что-то намутить. Мол будет курс НБУ меньше, а чёрный выше, тогда буду сдавать и иметь гешефт. В 27 с хвостиком никто не верил. Берите и не думайте. Я думал 27.50 радость, а тут настоящий мёд!
По курсу. Нерезы попёрли и заставили НБУ активно вмешаться. Но нацбанк чётко показал, что ниже 27 пустит если только будут сотнями лямов каждый день заливать. Что выглядит не реально. Короче дно. И 27.50 было супергуд, а сейчас настоящий мёд. Всё таки с валютой надо на вы, слишком слабая у нас экономика и много долгов под кошмарные проценты, на отметке 27 надо реально снимать шляпу и радоваться.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............10.06.2021..........11.06.2021 дата розрахунку.............09.06.2021...........10.06.2021 Євро................................33,0248................32,989...-0.11% Долар США.....................27,0906................27,1068...+0.06% После полудня курс почти не изменился. Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вверх, пытаясь отыграть рост доллара в мире и за час выросли на 4 копейки. После этого развернулись и стали опускаться значительно медленнее, чем росли. До 12 успели опуститься на 1.5 копейки. Достигнув минимума к окончанию нашей вчерашней сессии, индекс доллара резко вырос, чуть превысив вчерашние максимумы. С этого времени он растет плавно. Справочный курс встретили котировками 27.1000 - 27.1200, что на 2.5 копейки выше открытия. До обеда успели опуститься еще на копейку и на полкопейки отскочить. После обеда снова плавно поползли вверх и к 15-30 выросли на копейку. В мире доллар после 12 немного опустился, а потом снова вырос примерно до утреннего максимума. Это похоже на увеличение амплитуды колебаний вокруг уровня чуть выше вчерашнего. Официальный курс встретили котировками 27.1050 - 27.1250. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Учитывая рост доллара в мире, ослаблением гривны это назвать нельзя. Похоже, что после исчерпания потока валюты, связанного с размещением облигаций, рынок вернулся к своему естественному состоянию и уравновесился.
Этот день в истории: 2020 - 26.6367 (-1) +47 2019 - 26.3750 (-22) +73
2018 - 26.1364 (-4) 2017 - 26.1248 (-2)
Vert написав:Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту. За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)
Надо бы посмотреть графики объема вкладов за последние пару лет. Не исключено, что обнаружится сезонность. Время собирать деньги, и время тратить деньги (почти С)
Вчера Минфин немного подкорректировал график размещения ОВГЗ. Хочу обратить ваше внимание, что 8, 15 и 22 июня будут проходить аукционы по размещению ОВГЗ на 2,3 и 5 лет. Как известно по состоянию на сегодняшнее утро портфель нерезов за вчера вырос сразу на 6 млрд грн. Самые крупные размещения прошли именно в этих сроках. 2 года - 4,3 млрд.грн 3 года - 2,5 млрд.грн 5 лет - 2,0 млрд грн. ВАЖНО! Был лимит на размещение 2 млрд !!!
Так-же в четверг на следующей неделе 17 июня, состоится заседание НБУ по монетартной политике. На котором может быть будет повышена учетная ставка с 7,5% до 8-8,5%
Исходя из перечисленных факторов есть вероятность что как минимум еще два аукциона 15 и 22 июня у нерезидентов будет сохранятся повышенный интерес к гривневым ОВГЗ.
Все это может привести к дальнейшему снижению курса доллара в интервале ближайших двух недель.
П.С. Погашения будут 16 июня, 5-летки на 14 млрд.грн 30 июня, 5-летки, на 5 млрд.грн.
Вітаю панове. Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом Номер, дата реєстрації: 5607 від 03.06.2021 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118
Ігор Валерійович дещо іншої думки.
Паніку сіяти я не маю бажання, але я відкупив дві пачки по 27,1
knoppixx написав:Вітаю панове. Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом Номер, дата реєстрації: 5607 від 03.06.2021 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118
Ігор Валерійович дещо іншої думки.
Паніку сіяти я не маю бажання, але я відкупив дві пачки по 27,1