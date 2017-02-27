Додано: Чет 10 чер, 2021 17:27

«Аттракцион» массированной распродажи валюты нерезидентами под покупки ОВГЗ вчера закончился и это сегодня сразу отразилось на поведении всего валютного рынка. По данным Нацбанка портфель нерезидентов в ОВГЗ на 10 июня вырос до 106,58 млрд гривен в эквиваленте. И львиная доля этих вложений — это гривневые бумаги. Основные суммы валюты под эти операции иностранцев были выкуплены Нацбанком с прошлой пятницы до вчерашнего дня. Сегодня нерезидентов на межбанке с продажей валюты почти не было и поэтому местные игроки-экспортеры могли себе позволить периодически даже поднимать свои ценники.



НБУ на рынок в четверг не выходил, предоставив участникам торгов самим находить компромисс по курсу в течение дня. Недостатка в предложении не наблюдалось, но и особого избытка уже тоже не было. Спекулянты несколько раз пытались расшатать курс в моменты выхода крупных покупателей или продавцов, но особого успеха это не имело.



Ход торгов:



С самого утра продавцы попытались максимально вздернуть котировки и частично им это удалось. К 11 часам доллар вырос с утренних 27,075/27,095 до 27,105/27,125 гривен, но это был максимум из того, что они смогли выжать из рынка. Уже после 11 часов самые «пугливые» из покупателей закрыли свои сделки, а остальные решили подождать и не спешить закрывать свои объемы. И это сразу отразилось на поведении рынка. К 12 часам курс просел до 27,10/27,12 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровнях 27,095/27,115. В этих пределах и с небольшими отклонениями доллар продержался почти до 15 часов, а затем на единичных сделках к концу дня котировки все же чуть подросли до 27,10/27,12 гривен за доллар.

Главные события 10 июня на валютном рынке:



Доллар за день вырос с утренних 27,075/27,095 гривен до 27,10/27,12 к концу сессии.



Нацбанк сегодня на торги не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,1046 гривен, а официальный курс на 11 июня 2021 года установлен на уровне 27,1068 гривен за доллар.