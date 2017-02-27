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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7799780078017802>
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:40

  knoppixx написав:... Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом
..

"Більше 300 законодавців з усього світу 13 травня 2020 року закликали Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду."
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  s0v7a написав:Ні я ж не против, тоді додайте їх і на ОВДП!

Так Вы определитесь что же именно Вы хотите: или платить поменьше налогов или с помощью налогов профинасировать деокупацию Крыма и Донбасса.

А то хотеть одновременно и платить меньше налогов и агитировать за сохранение военного сбора который выполнил свою пропагандисткую цель ещё в 2015 - это как-то странно.

Военный сбор это ещё один вид подоходного налога, в добавок к стандартному. Если он так нужен то надо включить его в общий налог путем повышения ставки налога с 18 до 19,5% и не морочить людям голову.


Вітаю, vitaliy_berdinskikh.

Ви о яком податку зараз? О подоходном? Яке він має відношення до доходів за депозитами, та доходами з ОВДП?

Не треба підмінювати поняття! Відчуваю якесь пропагандиське підгрунтя!

Щоб не свариться, відправлю Вас в недруги.

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Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Нужно расчитываться по расрочке за квартиру в гривнах по курсу НБУ, время не жмет как говориться (до декабря тек.года), но летом получается дешевле всего платить. Дорога как говориться каждая сотня гривен. Как считаете курс сегодняшний НБУ 27,09 грн это минимальный в этом году ("дно"), или есть еще шансы увидеть ниже

Если у вас деньги в гривне - то я бы уже гасил, сейчас курс хороший.
По моим чисто интуитивным ощущениям курс сильно ниже не пойдет (ну если очень повезет то 26.8 будет короткое время, и то не факт).
Можно конечно подержать их на текущем счету под 6-7% годовых до налога еще месяц, ну выиграете за этот месяц 0.5% от суммы на процентах и 50/50 выиграете или проиграете на изменении курса.
Но это 0.5% (и даже 1% курса если повезет) не стоит нервов мне кажется. Поэтому закрывайте рассрочку и радуйтесь :)

Можно еще стратегию усреднения применить - половину сейчас погасить, остальную - через месяц. Но это если банковские комиссии за 2 транзакции вместо 1 не будут выше (зависит от условий банка).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:57

  Vert написав:Пересични начали забирать гривну из банков. До этого с начала года неуверенно забирали только валюту.

За май забрали 4,357 млрд гривен (с начала года пока плюс 18,931 млрд)

В валюте забрали 30 млн долларов (с начала года минус 102 млн).

У людей денег нет, капитализация 5-6% процентов чистыми у хомячков уже не перекрывает отток.

Жителям малых городов и сел доступны только гос.банки с мизерными ставками, отвезти в частный банк в областной центр для них это проблема, выбирают матрац.

Теперь посмотрим, смогут ли пересични переломать тренд на снижение ставок по депозитам при растущей учетной ставколке (что есть абсурд).

колись один кадр писав так: "з банків геть!"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  s0v7a написав:Ні я ж не против, тоді додайте їх і на ОВДП!

Так Вы определитесь что же именно Вы хотите: или платить поменьше налогов или с помощью налогов профинасировать деокупацию Крыма и Донбасса.

А то хотеть одновременно и платить меньше налогов и агитировать за сохранение военного сбора который выполнил свою пропагандисткую цель ещё в 2015 - это как-то странно.

Военный сбор это ещё один вид подоходного налога, в добавок к стандартному. Если он так нужен то надо включить его в общий налог путем повышения ставки налога с 18 до 19,5% и не морочить людям голову.

да ладно, чи Зе хужє ПАП, дайош ковідний сбір!!
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:01

  Успіх написав:
  knoppixx написав:Вітаю панове. Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом
Номер, дата реєстрації:
5607 від 03.06.2021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118

Ігор Валерійович дещо іншої думки.

Паніку сіяти я не маю бажання, але я відкупив дві пачки по 27,1

"Перший - пішов!"©
Хто ще? :D

взяв Франкліна ПА27,15
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:01

  prodigy написав:
  s0v7a написав:Ні я ж не против, тоді додайте їх і на ОВДП!


тем более, что сборы ВН часто используются в загальном бюджете (а не на нужды армии)


Вітаю, prodigy.

Я зовсім не хочу ввязуватись в визначення того, що таке податковий налог, чи що таке військовий налог, та то, куди вони йдуть, і як використовуються.

Я лише підіймаю питання нерівноправного оподаткувння доходів фіз ліц з одного боку по депозитах, з іншого боку по ОВДП!
Крапка.

ВО

Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:04

  knoppixx написав:Вітаю панове. Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом
Номер, дата реєстрації:
5607 від 03.06.2021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118

Ігор Валерійович дещо іншої думки.

Паніку сіяти я не маю бажання, але я відкупив дві пачки по 27,1

Вони (частина депутатів) настільки тупі (дурні), що навіть не можуть цього усвідомити. Я повністю із вами згідний, що не варто недооцінювати силу дурних людей зібраних у великі групи. Проте сприймаю реєстрацію цього проекту постанови як процес стравлювання надлишкового тиску. На колесі хоче робитись "ґуля" от повітря і спускають. Закон не набере достатньої кількості голосів. а навіть якщо набере - у нас ще є вето президента. Це просто політичні ігрища. За щось торгуються або хтось собі робить підґрунтя для медійної картинки.
Новина вартує жартів про себе, але не вартує реального обговорення.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:27

Межбанк: доллар перестал дешеветь

«Аттракцион» массированной распродажи валюты нерезидентами под покупки ОВГЗ вчера закончился и это сегодня сразу отразилось на поведении всего валютного рынка. По данным Нацбанка портфель нерезидентов в ОВГЗ на 10 июня вырос до 106,58 млрд гривен в эквиваленте. И львиная доля этих вложений — это гривневые бумаги. Основные суммы валюты под эти операции иностранцев были выкуплены Нацбанком с прошлой пятницы до вчерашнего дня. Сегодня нерезидентов на межбанке с продажей валюты почти не было и поэтому местные игроки-экспортеры могли себе позволить периодически даже поднимать свои ценники.

НБУ на рынок в четверг не выходил, предоставив участникам торгов самим находить компромисс по курсу в течение дня. Недостатка в предложении не наблюдалось, но и особого избытка уже тоже не было. Спекулянты несколько раз пытались расшатать курс в моменты выхода крупных покупателей или продавцов, но особого успеха это не имело.

Ход торгов:

С самого утра продавцы попытались максимально вздернуть котировки и частично им это удалось. К 11 часам доллар вырос с утренних 27,075/27,095 до 27,105/27,125 гривен, но это был максимум из того, что они смогли выжать из рынка. Уже после 11 часов самые «пугливые» из покупателей закрыли свои сделки, а остальные решили подождать и не спешить закрывать свои объемы. И это сразу отразилось на поведении рынка. К 12 часам курс просел до 27,10/27,12 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровнях 27,095/27,115. В этих пределах и с небольшими отклонениями доллар продержался почти до 15 часов, а затем на единичных сделках к концу дня котировки все же чуть подросли до 27,10/27,12 гривен за доллар.

Главные события 10 июня на валютном рынке:

Доллар за день вырос с утренних 27,075/27,095 гривен до 27,10/27,12 к концу сессии.

Нацбанк сегодня на торги не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,1046 гривен, а официальный курс на 11 июня 2021 года установлен на уровне 27,1068 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:тем более, что сборы ВН часто используются в загальном бюджете (а не на нужды армии)

Нет противоречия. Сама армия финансируется прямиком из общего бюджета.
Hotab
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