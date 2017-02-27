"Більше 300 законодавців з усього світу 13 травня 2020 року закликали Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду."
понять и простить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:40
"Більше 300 законодавців з усього світу 13 травня 2020 року закликали Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду."
понять и простить
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:43
Вітаю, vitaliy_berdinskikh.
Ви о яком податку зараз? О подоходном? Яке він має відношення до доходів за депозитами, та доходами з ОВДП?
Не треба підмінювати поняття! Відчуваю якесь пропагандиське підгрунтя!
Щоб не свариться, відправлю Вас в недруги.
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если у вас деньги в гривне - то я бы уже гасил, сейчас курс хороший.
По моим чисто интуитивным ощущениям курс сильно ниже не пойдет (ну если очень повезет то 26.8 будет короткое время, и то не факт).
Можно конечно подержать их на текущем счету под 6-7% годовых до налога еще месяц, ну выиграете за этот месяц 0.5% от суммы на процентах и 50/50 выиграете или проиграете на изменении курса.
Но это 0.5% (и даже 1% курса если повезет) не стоит нервов мне кажется. Поэтому закрывайте рассрочку и радуйтесь
Можно еще стратегию усреднения применить - половину сейчас погасить, остальную - через месяц. Но это если банковские комиссии за 2 транзакции вместо 1 не будут выше (зависит от условий банка).
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:57
колись один кадр писав так: "з банків геть!"
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:59
да ладно, чи Зе хужє ПАП, дайош ковідний сбір!!
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:01
взяв Франкліна ПА27,15
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:01
Вітаю, prodigy.
Я зовсім не хочу ввязуватись в визначення того, що таке податковий налог, чи що таке військовий налог, та то, куди вони йдуть, і як використовуються.
Я лише підіймаю питання нерівноправного оподаткувння доходів фіз ліц з одного боку по депозитах, з іншого боку по ОВДП!
Крапка.
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:04
Вони (частина депутатів) настільки тупі (дурні), що навіть не можуть цього усвідомити. Я повністю із вами згідний, що не варто недооцінювати силу дурних людей зібраних у великі групи. Проте сприймаю реєстрацію цього проекту постанови як процес стравлювання надлишкового тиску. На колесі хоче робитись "ґуля" от повітря і спускають. Закон не набере достатньої кількості голосів. а навіть якщо набере - у нас ще є вето президента. Це просто політичні ігрища. За щось торгуються або хтось собі робить підґрунтя для медійної картинки.
Новина вартує жартів про себе, але не вартує реального обговорення.
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:27
Межбанк: доллар перестал дешеветь
«Аттракцион» массированной распродажи валюты нерезидентами под покупки ОВГЗ вчера закончился и это сегодня сразу отразилось на поведении всего валютного рынка. По данным Нацбанка портфель нерезидентов в ОВГЗ на 10 июня вырос до 106,58 млрд гривен в эквиваленте. И львиная доля этих вложений — это гривневые бумаги. Основные суммы валюты под эти операции иностранцев были выкуплены Нацбанком с прошлой пятницы до вчерашнего дня. Сегодня нерезидентов на межбанке с продажей валюты почти не было и поэтому местные игроки-экспортеры могли себе позволить периодически даже поднимать свои ценники.
НБУ на рынок в четверг не выходил, предоставив участникам торгов самим находить компромисс по курсу в течение дня. Недостатка в предложении не наблюдалось, но и особого избытка уже тоже не было. Спекулянты несколько раз пытались расшатать курс в моменты выхода крупных покупателей или продавцов, но особого успеха это не имело.
Ход торгов:
С самого утра продавцы попытались максимально вздернуть котировки и частично им это удалось. К 11 часам доллар вырос с утренних 27,075/27,095 до 27,105/27,125 гривен, но это был максимум из того, что они смогли выжать из рынка. Уже после 11 часов самые «пугливые» из покупателей закрыли свои сделки, а остальные решили подождать и не спешить закрывать свои объемы. И это сразу отразилось на поведении рынка. К 12 часам курс просел до 27,10/27,12 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровнях 27,095/27,115. В этих пределах и с небольшими отклонениями доллар продержался почти до 15 часов, а затем на единичных сделках к концу дня котировки все же чуть подросли до 27,10/27,12 гривен за доллар.
Главные события 10 июня на валютном рынке:
Доллар за день вырос с утренних 27,075/27,095 гривен до 27,10/27,12 к концу сессии.
Нацбанк сегодня на торги не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,1046 гривен, а официальный курс на 11 июня 2021 года установлен на уровне 27,1068 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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