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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:32
ІПЦ в Америці
Вітаююсь совсіма.
15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%
Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ!
Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років
Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...
Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:45
І знову вітаю, Striker.
Хочу додати, що валютні надходження, за придбані доларові ОВДП, ми побачимо тут
тільки завтра.
Якось з цим завжди повʼязаний додатковий попит на валюту в четвер після продажу валютних ОВДП.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 10 чер, 2021 18:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:52
І головне питання. Коди буде дно?
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:58
Вітаю, Investor_K.
Як коли? Для мене це очевидно!
Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:07
Валютний ринок у контексті ДС
Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:25
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