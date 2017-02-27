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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7799780078017802
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:32

ІПЦ в Америці


Вітаююсь совсіма.

15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%

Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ! :D

Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років :shock:

Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...

Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись :|

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:45

  Striker написав:«Аттракцион» массированной распродажи валюты нерезидентами под покупки ОВГЗ вчера закончился и это сегодня сразу отразилось на поведении всего валютного рынка.
...
Сегодня нерезидентов на межбанке с продажей валюты почти не было и поэтому местные игроки-экспортеры могли себе позволить периодически даже поднимать свои ценники.
...



І знову вітаю, Striker.

Хочу додати, що валютні надходження, за придбані доларові ОВДП, ми побачимо тут
https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx
тільки завтра.

Якось з цим завжди повʼязаний додатковий попит на валюту в четвер після продажу валютних ОВДП.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 10 чер, 2021 18:09, всього редагувалось 2 разів.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:52

  s0v7a написав:
Вітаююсь совсіма.

15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%

Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ! :D

Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років :shock:

Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...

Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись :|

ВО

Хай щастить!

І головне питання. Коди буде дно?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:58

  Investor_K написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%

Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ! :D

Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років :shock:

Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...

Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись :|

ВО

Хай щастить!

І головне питання. Коди буде дно?


Вітаю, Investor_K.

Як коли? Для мене це очевидно!

Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:07

Валютний ринок у контексті ДС

Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:25

  knoppixx написав:Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.

Из того, что заняли у МВФ
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