Striker написав:«Аттракцион» массированной распродажи валюты нерезидентами под покупки ОВГЗ вчера закончился и это сегодня сразу отразилось на поведении всего валютного рынка. ... Сегодня нерезидентов на межбанке с продажей валюты почти не было и поэтому местные игроки-экспортеры могли себе позволить периодически даже поднимать свои ценники. ...
Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
knoppixx написав:Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
knoppixx написав:Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
куме, позичте гроші, бо нема чим Вам борг віддавати (с)
knoppixx написав:Вітаю панове. Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом Номер, дата реєстрації: 5607 від 03.06.2021 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118
Ігор Валерійович дещо іншої думки.
Паніку сіяти я не маю бажання, але я відкупив дві пачки по 27,1
knoppixx написав:Вітаю панове. Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом Номер, дата реєстрації: 5607 від 03.06.2021 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118
Ігор Валерійович дещо іншої думки.
Паніку сіяти я не маю бажання, але я відкупив дві пачки по 27,1
knoppixx написав:Вітаю панове. Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом Номер, дата реєстрації: 5607 від 03.06.2021 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118
Ігор Валерійович дещо іншої думки.
Паніку сіяти я не маю бажання, але я відкупив дві пачки по 27,1