Додано: Чет 10 чер, 2021 19:20

s0v7a написав: Investor_K написав: s0v7a написав: Вітаюсь совсіма.

15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%

Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ!

Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років

Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...



Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись

ВО

[/size]Хай щастить! 15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ!Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 роківЇхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податисьВО[/size]Хай щастить!

І головне питання. Коди буде дно? І головне питання. Коди буде дно?

Вітаю, Investor_K.



Як коли? Для мене це очевидно!

Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!

Як коли? Для мене це очевидно!

тобто з 17.06? не вірю.будуть йти у кільватері. косплеїти Федю. та гальмувати.в наших умовах, це 7,5+0,5 = 8%, ну ок - 8,5%, треба ж хоч якось власно промальовану траекторію інфляції наздоганяти.але не не 9,5%, як Ви з ранку розписали (маю на увазі: +2% з 17.06 не буде)І це скоріш штовхне інвесторів в овдп, аніж навпакиВідповідно, незначний (як для нас) підйом ставки - не є знаком курсового дніща.Куди пересічному? Як варіант (звичайно, це не порада): в євровалюти соватися, для балансу та хеджування. Картинка очима центробанків виглядає очікувано, але привабливіша (як на мене) - в Європі (нижче - стейтмент ЄЦБ та коменти до нього і стати по США).Відповідно, бачу ще потенціал ойро та паунда (сподіваюсь, вони порішають свої митні питання) проти бакса - до осені, а може й до зими.Можна ще Федю почекати на наступному тижні, для впевненості, а то вони сьогодні дещо провокативну картинку по ІСЦ (от рівно 5) та ринку праці дали. але амерська фонда, здається, на цю провокацію не повелася.А по нашому дну вже погоджуюсь з Орестом вчора та Многозетом сьгодні:позаяк у світі нічого такого і боротьба по тренду, то у нас нерези таки пробурять 27, на відкаті баксу у світі (за тиждень, ймовірно) та жвавому заходві в овдп ще 2-3 аукціони, до канікул.