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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:15
Востаннє редагувалось GDV29 в Чет 10 чер, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:20
тобто з 17.06? не вірю.
будуть йти у кільватері. косплеїти Федю. та гальмувати.
в наших умовах, це 7,5+0,5 = 8%, ну ок - 8,5%, треба ж хоч якось власно промальовану траекторію інфляції наздоганяти.
але не не 9,5%, як Ви з ранку розписали (маю на увазі: +2% з 17.06 не буде)
І це скоріш штовхне інвесторів в овдп, аніж навпаки
Відповідно, незначний (як для нас) підйом ставки - не є знаком курсового дніща.
Куди пересічному? Як варіант (звичайно, це не порада): в євровалюти соватися, для балансу та хеджування. Картинка очима центробанків виглядає очікувано, але привабливіша (як на мене) - в Європі (нижче - стейтмент ЄЦБ та коменти до нього і стати по США).
Відповідно, бачу ще потенціал ойро та паунда (сподіваюсь, вони порішають свої митні питання) проти бакса - до осені, а може й до зими.
Можна ще Федю почекати на наступному тижні, для впевненості, а то вони сьогодні дещо провокативну картинку по ІСЦ (от рівно 5) та ринку праці дали. але амерська фонда, здається, на цю провокацію не повелася.
А по нашому дну вже погоджуюсь з Орестом вчора та Многозетом сьгодні:
позаяк у світі нічого такого і боротьба по тренду, то у нас нерези таки пробурять 27, на відкаті баксу у світі (за тиждень, ймовірно) та жвавому заходві в овдп ще 2-3 аукціони, до канікул.
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:32
Валютний ринок
fin 27,05—27,10. Спред дуже вузький. Можна не встигнути. Спіймати курс на мінімумах — дуже важко
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