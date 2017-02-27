Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
knoppixx написав:Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
knoppixx написав:Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
куме, позичте гроші, бо нема чим Вам борг віддавати (с)
s0v7a написав:Вітаюсь совсіма. 15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2% Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ! Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...
Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись ВО [/size]Хай щастить!
І головне питання. Коди буде дно?
Вітаю, Investor_K.
Як коли? Для мене це очевидно! Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!
тобто з 17.06? не вірю. будуть йти у кільватері. косплеїти Федю. та гальмувати. в наших умовах, це 7,5+0,5 = 8%, ну ок - 8,5%, треба ж хоч якось власно промальовану траекторію інфляції наздоганяти. але не не 9,5%, як Ви з ранку розписали (маю на увазі: +2% з 17.06 не буде) І це скоріш штовхне інвесторів в овдп, аніж навпаки Відповідно, незначний (як для нас) підйом ставки - не є знаком курсового дніща. Куди пересічному? Як варіант (звичайно, це не порада): в євровалюти соватися, для балансу та хеджування. Картинка очима центробанків виглядає очікувано, але привабливіша (як на мене) - в Європі (нижче - стейтмент ЄЦБ та коменти до нього і стати по США). Відповідно, бачу ще потенціал ойро та паунда (сподіваюсь, вони порішають свої митні питання) проти бакса - до осені, а може й до зими. Можна ще Федю почекати на наступному тижні, для впевненості, а то вони сьогодні дещо провокативну картинку по ІСЦ (от рівно 5) та ринку праці дали. але амерська фонда, здається, на цю провокацію не повелася.
Investor_K написав:І головне питання. Коли буде дно?
Вітаю, Investor_K.
Як коли? Для мене це очевидно! Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!
ВО
Хай щастить!
тобто з 17.06? не вірю. будуть йти у кільватері. косплеїти Федю. та гальмувати. в наших умовах, це 7,5+0,5 = 8%, ну ок - 8,5%, треба ж хоч якось власно промальовану траекторію інфляції наздоганяти. але не не 9,5%, як Ви з ранку розписали (маю на увазі: +2% з 17.06 не буде) ...
Вітаю, matroSkin.
Що, навіть до нижньої границі 9% наданого мною діапазону не дотягнуть?
Тоді, як я писав ще раніше - поганою метлою ту колективну безвідповідальність треба гнати Якісь "тормоза", явно ж відстають