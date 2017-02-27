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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7800780178027803>
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:52

  s0v7a написав:
Вітаююсь совсіма.

15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%

Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ! :D

Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років :shock:

Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...

Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись :|

ВО

Хай щастить!

І головне питання. Коди буде дно?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:58

  Investor_K написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%

Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ! :D

Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років :shock:

Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...

Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись :|

ВО

Хай щастить!

І головне питання. Коди буде дно?


Вітаю, Investor_K.

Як коли? Для мене це очевидно!

Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:07

Валютний ринок у контексті ДС

Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:25

  knoppixx написав:Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.

Из того, что заняли у МВФ
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:43

  knoppixx написав:Я не бачу ніякого позитіву: у третьому кварталі ми повинні сплатити $5.91 млрд. ЗВР НБУ $3.898,92 млрд. валютою та $1.502,34 золото. Як ми сплатимо МВФ? Дефіцит бюджету десь 300 млрд грн. Економіка стагнує.

куме, позичте гроші, бо нема чим Вам борг віддавати (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:15

  zzzzzz написав:Зображення
Добрый день. А есть у Вас график размещения ОВГЗ на июль 2021 г? Спасибо.
Востаннє редагувалось GDV29 в Чет 10 чер, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:20

  s0v7a написав:
  Investor_K написав:
  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма.
15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,0% 4,7% 4,2%
Дістав верхнього значення коридора визначенного НБУ! :D
Кажуть що товари в Америці подорожчали максимально с 1982 року, базова інфляція досягнула піка за 29 лет, а загальна — за 13 років :shock:
Всього вдвічи нижча інфляція, чим у нас...

Їхня, та додати нашу! Куди маленькому українцю податись :|
ВО
[/size]Хай щастить!

І головне питання. Коди буде дно?

Вітаю, Investor_K.

Як коли? Для мене це очевидно!
Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!

тобто з 17.06? не вірю.
будуть йти у кільватері. косплеїти Федю. та гальмувати.
в наших умовах, це 7,5+0,5 = 8%, ну ок - 8,5%, треба ж хоч якось власно промальовану траекторію інфляції наздоганяти.
але не не 9,5%, як Ви з ранку розписали (маю на увазі: +2% з 17.06 не буде)
І це скоріш штовхне інвесторів в овдп, аніж навпаки
Відповідно, незначний (як для нас) підйом ставки - не є знаком курсового дніща.
Куди пересічному? Як варіант (звичайно, це не порада): в євровалюти соватися, для балансу та хеджування. Картинка очима центробанків виглядає очікувано, але привабливіша (як на мене) - в Європі (нижче - стейтмент ЄЦБ та коменти до нього і стати по США).
Відповідно, бачу ще потенціал ойро та паунда (сподіваюсь, вони порішають свої митні питання) проти бакса - до осені, а може й до зими.
Можна ще Федю почекати на наступному тижні, для впевненості, а то вони сьогодні дещо провокативну картинку по ІСЦ (от рівно 5) та ринку праці дали. але амерська фонда, здається, на цю провокацію не повелася.

А по нашому дну вже погоджуюсь з Орестом вчора та Многозетом сьгодні:
позаяк у світі нічого такого і боротьба по тренду, то у нас нерези таки пробурять 27, на відкаті баксу у світі (за тиждень, ймовірно) та жвавому заходві в овдп ще 2-3 аукціони, до канікул.
https://www.reuters.com/article/us-ecb- ... SKCN2DM1AT
https://ru.investing.com/news/economic- ... le-2062192
https://ru.investing.com/news/economic- ... le-2062207
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:32

Валютний ринок

fin 27,05—27,10. Спред дуже вузький. Можна не встигнути. Спіймати курс на мінімумах — дуже важко
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:23

  matroSkin написав:
  s0v7a написав:
  Investor_K написав:І головне питання. Коли буде дно?


Вітаю, Investor_K.

Як коли? Для мене це очевидно!
Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!

ВО

Хай щастить!

тобто з 17.06? не вірю.
будуть йти у кільватері. косплеїти Федю. та гальмувати.
в наших умовах, це 7,5+0,5 = 8%, ну ок - 8,5%, треба ж хоч якось власно промальовану траекторію інфляції наздоганяти.
але не не 9,5%, як Ви з ранку розписали (маю на увазі: +2% з 17.06 не буде)
...


Вітаю, matroSkin.

Що, навіть до нижньої границі 9% наданого мною діапазону не дотягнуть?

Тоді, як я писав ще раніше - поганою метлою ту колективну безвідповідальність треба гнати :| Якісь "тормоза", явно ж відстають :evil:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:38

GDV29

Следите за обновлениями на сайте Министерства финансов. Все оттуда.
zzzzzz
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