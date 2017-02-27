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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7800780178027803
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:04

МБ - 27,04. Ну и где тот НБУ, который стоял скалой на 27,08?
kluychkooleg
 
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