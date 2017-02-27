Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

11.06.2021...................27,0452

Доллар отступил на 6 копеек.



МКГ*............7.0173............7.0293...........+0.17%

Укрепление гривны выглядит умеренным, несмотря на существенную динамику по отношению к доллару.



Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, с запаздыванием отыгрывая падение доллара в мире, достаточно резко опустились на 3 копейки. После этого снижение стало более спокойным. За 25 минут опустились на 2 копейки. В это время участниками рынка был замечен регулятор с тайными интервенциями, который мягко пытался тормозить движение. Котировки ненадолго приостановились, но вскоре опять стали снижаться. Опустившись на 1.5 копейки снова остановились. Не исключено, что эта остановка стала результатом активизации действий НБУ, но данных об это пока нет.

В мире доллар, снижавшийся со вчерашнего вечера, с началом нашей сессии пошел в рост и уже почти отыграл утраченные позиции.

Справочный курс встретили котировками 27.0200 - 27.0400, что на 6.5 копеек ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах очень существенно выросли, в основном, за счет сокращения объема суточных сертификатов. Ситуация достаточно типична для начала нового периода расчета обязательных резервов. Добавило ликвидности также и казначейство. Немного отобрали ликвидности наличные и досрочный возврат тендерного рефинанса, но погоды они не сделали.



В среду обороты МБ упали с 686 до 561.9 млн. Чистый спрос составил около 435 млн, что соответствует привычным оборотам. Клиентские обороты выросли, превышение предложения над спросом еще увеличилось, достигнув совсем уж неприличных величин.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.