RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7799780078017802
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:17

kluychkooleg у Вас підписка на МБ онлайн ?
Форекс - 27.02 і вниз, міняйло - 27.06
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 27.02.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:37

  stas_rst написав:kluychkooleg у Вас підписка на МБ онлайн ?
Форекс - 27.02 і вниз, міняйло - 27.06


Подписки нет, на инвестинге (форексе) смотрю, МБ без подписки потом догоняет.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 922
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.06.2021...................27,0452
Доллар отступил на 6 копеек.

МКГ*............7.0173............7.0293...........+0.17%
Укрепление гривны выглядит умеренным, несмотря на существенную динамику по отношению к доллару.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, с запаздыванием отыгрывая падение доллара в мире, достаточно резко опустились на 3 копейки. После этого снижение стало более спокойным. За 25 минут опустились на 2 копейки. В это время участниками рынка был замечен регулятор с тайными интервенциями, который мягко пытался тормозить движение. Котировки ненадолго приостановились, но вскоре опять стали снижаться. Опустившись на 1.5 копейки снова остановились. Не исключено, что эта остановка стала результатом активизации действий НБУ, но данных об это пока нет.
В мире доллар, снижавшийся со вчерашнего вечера, с началом нашей сессии пошел в рост и уже почти отыграл утраченные позиции.
Справочный курс встретили котировками 27.0200 - 27.0400, что на 6.5 копеек ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли, в основном, за счет сокращения объема суточных сертификатов. Ситуация достаточно типична для начала нового периода расчета обязательных резервов. Добавило ликвидности также и казначейство. Немного отобрали ликвидности наличные и досрочный возврат тендерного рефинанса, но погоды они не сделали.

В среду обороты МБ упали с 686 до 561.9 млн. Чистый спрос составил около 435 млн, что соответствует привычным оборотам. Клиентские обороты выросли, превышение предложения над спросом еще увеличилось, достигнув совсем уж неприличных величин.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5846
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4151 раз.
Подякували: 12251 раз.
 
Профіль
30
14
28
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:на инвестинге (форексе) смотрю, МБ без подписки потом догоняет.
не факт ... от вище, що писав - інвестинг станом на 11:17 був 27.027, а МБ на той момент - 27.045.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 27.02.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:04

  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:на инвестинге (форексе) смотрю, МБ без подписки потом догоняет.
не факт ... от вище, що писав - інвестинг станом на 11:17 був 27.027, а МБ на той момент - 27.045.


по барабану :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 6624
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2764 раз.
Подякували: 2250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А НБУ ещё тот жук.
Очередное дно нарисовал.
Так скоро всех покупателей валюты разгонит к чертям.
По чём бы ты не купил, всё равно будет дешевле.
Так можно и годами сидеть в гривне, ведь толком дорожая может и не быть, а курс раз за разом время от времени теряет процент.
Позиции власти сейчас очень сильные в экономике, сделали всех голыми и босыми, кто может качнуть курс, только сама власть, население закрутилось в колесе коммуналки, "бесплатной" медицины, мировых цен на все товары и услуги с африканскими доходами.
Вот такая петрушка, стабильность, как говорил ДС: только как на погосте.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11805
З нами з: 30.12.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:34

У бедного народа пол триллиона на депо в грн даже на таких минимальных ставках. Значит народ не беден, а не знает как потратить накопления...
serg_igorevich_2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7799780078017802
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: matroSkin, s0v7a і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2596, 2597, 2598
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25971 3560337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 13:25
hxbbgaf
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 92, 93, 94
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
937 234876
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 17:30
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7525 1815247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 09:39
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.