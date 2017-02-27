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Форекс - 27.02 і вниз, міняйло - 27.06
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:17
kluychkooleg у Вас підписка на МБ онлайн ?
Форекс - 27.02 і вниз, міняйло - 27.06
Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:37
Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.06.2021...................27,0452
Доллар отступил на 6 копеек.
МКГ*............7.0173............7.0293...........+0.17%
Укрепление гривны выглядит умеренным, несмотря на существенную динамику по отношению к доллару.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, с запаздыванием отыгрывая падение доллара в мире, достаточно резко опустились на 3 копейки. После этого снижение стало более спокойным. За 25 минут опустились на 2 копейки. В это время участниками рынка был замечен регулятор с тайными интервенциями, который мягко пытался тормозить движение. Котировки ненадолго приостановились, но вскоре опять стали снижаться. Опустившись на 1.5 копейки снова остановились. Не исключено, что эта остановка стала результатом активизации действий НБУ, но данных об это пока нет.
В мире доллар, снижавшийся со вчерашнего вечера, с началом нашей сессии пошел в рост и уже почти отыграл утраченные позиции.
Справочный курс встретили котировками 27.0200 - 27.0400, что на 6.5 копеек ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли, в основном, за счет сокращения объема суточных сертификатов. Ситуация достаточно типична для начала нового периода расчета обязательных резервов. Добавило ликвидности также и казначейство. Немного отобрали ликвидности наличные и досрочный возврат тендерного рефинанса, но погоды они не сделали.
В среду обороты МБ упали с 686 до 561.9 млн. Чистый спрос составил около 435 млн, что соответствует привычным оборотам. Клиентские обороты выросли, превышение предложения над спросом еще увеличилось, достигнув совсем уж неприличных величин.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:04
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А НБУ ещё тот жук.
Очередное дно нарисовал.
Так скоро всех покупателей валюты разгонит к чертям.
По чём бы ты не купил, всё равно будет дешевле.
Так можно и годами сидеть в гривне, ведь толком дорожая может и не быть, а курс раз за разом время от времени теряет процент.
Позиции власти сейчас очень сильные в экономике, сделали всех голыми и босыми, кто может качнуть курс, только сама власть, население закрутилось в колесе коммуналки, "бесплатной" медицины, мировых цен на все товары и услуги с африканскими доходами.
Вот такая петрушка, стабильность, как говорил ДС: только как на погосте.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:34
У бедного народа пол триллиона на депо в грн даже на таких минимальных ставках. Значит народ не беден, а не знает как потратить накопления...
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:18
Добавь только, что из этого полтриллиона 250 ярдов до 200 тыщ. Остальное у мизера вкладчиков, которые вынуждены держать негарантированные, потому как девать их некуда
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:19
Ойро та паунд
І ще раз вітаю, matroSkin.
Я розумію, що то не порада
Та тут таке:
В паунда трохи краще, та "тим самим боком і по тому ж місцю!"
Я ще трохи зачекаю! Хоч по кошику на початку місяця я підвищив долю євро за рахунок гривні. Отакої...
ВО
Хай щастить!
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я вважаю, що насправді ще менше вкладників до 200 тис. і ще менше +200,бо вклади успішно дробляться. Так що більшість вкладів 50-100 тис вкладників.
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