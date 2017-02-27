s0v7a написав: Як коли? Для мене це очевидно! Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову! Вітаю, matroSkin. Що, навіть до нижньої границі 9% наданого мною діапазону не дотягнуть? Тоді, як я писав ще раніше - поганою метлою ту колективну безвідповідальність треба гнати Якісь "тормоза", явно ж відстають
Я в монетарному комітеті не засідаю і взагалі так, з дивану, міркую. Лагард може 2% діференціал тримати (0 ставка - 2 ІСЦ), Пауел може 5, а ми шо? в нас тіки 2% наразі. Я_ж_не_лох Кажу Вам, хлопці косплеять трохи великх дядєк. Далі дозвольте Вас спрямувати сюди: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2021-roku НБУ теж каже, слідом за ДССУ, 9,5% ІСЦ у травні р/р. Щось ми тут хлопським розумом не розуміємо, про підрахунок річної інфляції. Там реально 13 місяців сидить, я слідом за Вами пальцем по екрану водив та губами шевелив, перерахував... червень20 - травень21: 9.1% за 12 міс. виходить. Але це фігня, якщо порівняти з макропрогнозом НБУ (ІСЦ 8% скориговану там малють - та то таке, а ось ІВЦ та дефлятор вразили мене у саму печінку) Раджу, якщо не бачили, заглибитись у Інфляціний звіт за квітень на нього лінк там таки - у коменті до ІСЦ травня). Зокрема, про облікову: ... 3.4. Монетарні умови та фінансові ринки Підвищення та подальше утримання ключової ставки на рівні 7.5% у 2021 році та першому кварталі 2022 року сприятиме зниженню фундаментального інфляційного тиску,поліпшенню очікуван ьта в підсумку – поверненню інфляції до цілі у 2022 році. Вища, порівняно з країнами –ОТП, інфляція в Українізумовлюватиме ревальвацію РЕОК гривні у 2021 році, що погіршуватиме конкурентоспроможність українських товарів. Відновлення економіки та програми державної підтримки сприятимуть подальшій активізації кредитування. Після двох поспіль підвищень облікова ставка залишатиметься незмінною протягом року. Зростання фундаментального тиску на ціни та погіршення інфляційних очікувань визначатиме необхідність утримання ключової ставки на вищому рівні, ніж очікувалося раніше. Прогноз Національного банку України передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року. З огляду на поточну інфляційну динаміку цього має бути достатньо для приведення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Жорсткіша монетарна політика за інших рівних умов знижуватиме інфляційний тиск через курсовий канал. Вона має також позитивно відобразиться на інфляційних очікуваннях, оскільки підтвердить наміри НБУ повернути інфляцію до цілі. Після підвищення облікова ставка певний час залишатиметься нижче нейтрального рівня, що матиме стимулюючий вплив на економіку. У 2021 році РЕОК гривні поступово зміцнюватиметься внаслідок більшої внутрішньої інфляції, ніж в країнах – ОТП. Зниження інфляційного тиску у 2022 році сприятиме стабілізації РЕОК гривні. ... Якщо я вірно зрозумів наведене, НБУ стоїть перед диллемою: підняти трохи облікову, щоб стримати інфляцію (в теорії) та трохи захистити наші з вами гаманці, одночано пустивши "курсовий канал" під 27 та 33, через приплив нерезів під підвищену ставку... або ну його, "зберегти поточні політики"(як дорослі дяді та тьоті) та захистити кишені стейкхолдерів уряду, підримати бюджет етц.
matroSkin написав:Я в монетарному комітеті не засідаю і взагалі так, з дивану, міркую. Лагард може 2% діференціал тримати (0 ставка - 2 ІСЦ), Пауел може 5, а ми шо? в нас тіки 2% наразі. Я_ж_не_лох Кажу Вам, хлопці косплеять трохи великх дядєк. Далі дозвольте Вас спрямувати сюди: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2021-roku ...
Дякую, зрозумів Вашу точку зору! Та ми ж не великий Союз, та ми не друкуєм валюту для разрахунків у цілому світі! До чого ж нам та інфляційна політіка???
Навпаки, стриманою дефляційною політікою, ми можемо повернути своїх імігрантів додому! Це моя точка зору.
matroSkin написав:НБУ теж каже, слідом за ДССУ, 9,5% ІСЦ у травні р/р. Щось ми тут хлопським розумом не розуміємо, про підрахунок річної інфляції. Там реально 13 місяців сидить, я слідом за Вами пальцем по екрану водив та губами шевелив, перерахував... червень20 - травень21: 9.1% за 12 міс. виходить.
matroSkin написав:Але це фігня, якщо порівняти з макропрогнозом НБУ (ІСЦ 8% скориговану там малють - та то таке, а ось ІВЦ та дефлятор вразили мене у саму печінку) Раджу, якщо не бачили, заглибитись у Інфляціний звіт за квітень на нього лінк там таки - у коменті до ІСЦ травня). Зокрема, про облікову: ... 3.4. Монетарні умови та фінансові ринки Підвищення та подальше утримання ключової ставки на рівні 7.5% у 2021 році та першому кварталі 2022 року сприятиме зниженню фундаментального інфляційного тиску,поліпшенню очікуван ьта в підсумку – поверненню інфляції до цілі у 2022 році. Вища, порівняно з країнами –ОТП, інфляція в Українізумовлюватиме ревальвацію РЕОК гривні у 2021 році, що погіршуватиме конкурентоспроможність українських товарів. Відновлення економіки та програми державної підтримки сприятимуть подальшій активізації кредитування. Після двох поспіль підвищень облікова ставка залишатиметься незмінною протягом року. Зростання фундаментального тиску на ціни та погіршення інфляційних очікувань визначатиме необхідність утримання ключової ставки на вищому рівні, ніж очікувалося раніше. Прогноз Національного банку України передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року. З огляду на поточну інфляційну динаміку цього має бути достатньо для приведення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Жорсткіша монетарна політика за інших рівних умов знижуватиме інфляційний тиск через курсовий канал. Вона має також позитивно відобразиться на інфляційних очікуваннях, оскільки підтвердить наміри НБУ повернути інфляцію до цілі. Після підвищення облікова ставка певний час залишатиметься нижче нейтрального рівня, що матиме стимулюючий вплив на економіку. У 2021 році РЕОК гривні поступово зміцнюватиметься внаслідок більшої внутрішньої інфляції, ніж в країнах – ОТП. Зниження інфляційного тиску у 2022 році сприятиме стабілізації РЕОК гривні. ... Якщо я вірно зрозумів наведене, НБУ стоїть перед диллемою: підняти трохи облікову, щоб стримати інфляцію (в теорії) та трохи захистити наші з вами гаманці, одночано пустивши "курсовий канал" під 27 та 33, через приплив нерезів під підвищену ставку... або ну його, "зберегти поточні політики"(як дорослі дяді та тьоті) та захистити кишені стейкхолдерів уряду, підримати бюджет етц.
От я і кажу - "поганою мітлою". "Тормозять", не поспівають за інфляцією!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 11 чер, 2021 15:29, всього редагувалось 6 разів.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............11.06.2021..........14.06.2021 дата розрахунку.............10.06.2021...........11.06.2021 Євро................................32,989..................32,7905...-0.6% Долар США.....................27,1068................27,0404...-0.24% После полудня доллар потерял еще около половины копейки. Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе, с запаздыванием отыгрывая падение доллара в мире, достаточно резко опустились на 3 копейки. После этого снижение стало более спокойным. За 25 минут опустились на 2 копейки. В это время участниками рынка был замечен регулятор с тайными интервенциями, который мягко пытался тормозить движение. Котировки ненадолго приостановились, но вскоре опять стали снижаться. Опустившись на 1.5 копейки снова остановились. Не исключено, что эта остановка стала результатом активизации действий НБУ, но данных об это пока нет. В мире доллар, снижавшийся со вчерашнего вечера, с началом нашей сессии пошел в рост и уже почти отыграл утраченные позиции. Справочный курс встретили котировками 27.0200 - 27.0400, что на 6.5 копеек ниже открытия. Предположение о активизации НБУ вскоре подтвердилось. Незадолго до полудня НБУ вышел с откровенной интервенцией, и котировки уперлись в его ставку. После полудня на полкопейки приподнялись, но сразу же вернулись обратно. Больше движений не было. По сообщениям "с полей" обороты после обеда нулевые. В мире доллар после полудня продолжил рост и сейчас торгуется на недельных максимумах. Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 27.0200 - 27.0400. За день упали на 6.5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия. Если в начале торгов укрепление гривны выглядело скромно на фоне упавшего доллара, то сейчас, когда доллар резко вырос, оно выглядит весьма существенным.
Этот день в истории: 2020 - 26.5999 (-4) +45 2019 - 26.2990 (-8) +83
s0v7a У тому і справа, що в Експрес-випуску ДССУ №67 у першому ж рядку воно так і є (9.5%): Травень 2021 до Січень-травень 2021 до квітня 2021 грудня 2020 травня 2020 січня-травня 2020 Споживчі ціни 1,3 6,1 9,5 8,0
matroSkin написав:s0v7a У тому і справа, що в Експрес-випуску ДССУ №67 у першому ж рядку воно так і є (9.5%): Травень 2021 до Січень-травень 2021 до квітня 2021 грудня 2020 травня 2020 січня-травня 2020 Споживчі ціни 1,3 6,1 9,5 8,0
matroSkin.
Дякую, побачив!
Оце статисти! Хай виправлять помилку і не соромляться!
Мабуть то в них обмовка за Фрейдом! Бо в них на думці, що до такої позначки треба облікову підняти