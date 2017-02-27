Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:47

s0v7a написав: Як коли? Для мене це очевидно!

Тоді, коли "гвинтакрила" посадять і почнуть підіймати облікову!

Вітаю, matroSkin.

Що, навіть до нижньої границі 9% наданого мною діапазону не дотягнуть?

Тоді, як я писав ще раніше - поганою метлою ту колективну безвідповідальність треба гнати Якісь "тормоза", явно ж відстають

Як коли? Для мене це очевидно!Тоді, як я писав ще раніше - поганою метлою ту колективну безвідповідальність треба гнатиЯкісь "тормоза", явно ж відстають

Я в монетарному комітеті не засідаю і взагалі так, з дивану, міркую.Лагард може 2% діференціал тримати (0 ставка - 2 ІСЦ), Пауел може 5, а ми шо? в нас тіки 2% наразі. Я_ж_не_лохКажу Вам, хлопці косплеять трохи великх дядєк. Далі дозвольте Вас спрямувати сюди:НБУ теж каже, слідом за ДССУ, 9,5% ІСЦ у травні р/р. Щось ми тут хлопським розумом не розуміємо, про підрахунок річної інфляції. Там реально 13 місяців сидить, я слідом за Вами пальцем по екрану водив та губами шевелив, перерахував...червень20 - травень21: 9.1% за 12 міс. виходить.Але це фігня, якщо порівняти з макропрогнозом НБУ (ІСЦ 8% скориговану там малють - та то таке, а ось ІВЦ та дефлятор вразили мене у саму печінку)Раджу, якщо не бачили, заглибитись у Інфляціний звіт за квітеньна нього лінк там таки - у коменті до ІСЦ травня).Зокрема, про облікову:...3.4. Монетарні умови та фінансові ринкиПідвищення та подальше утримання ключової ставки на рівні 7.5% у 2021 році та першому кварталі 2022 року ﻿сприятиме зниженню фундаментального інфляційного тиску,поліпшенню очікуван ьта в підсумку – поверненню інфляції до цілі у 2022 році. Вища, порівняно з країнами –ОТП, інфляція в Українізумовлюватиме ревальвацію РЕОК гривні у 2021 році, що погіршуватиме конкурентоспроможність українських товарів. Відновлення економіки та програми державної підтримки сприятимуть подальшій активізації кредитування.З огляду на поточну інфляційну динаміку цього має бути достатньо для приведення ﻿інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року.Вона має також позитивно відобразиться на інфляційних ﻿очікуваннях, оскільки підтвердить наміри НБУ повернути інфляцію до цілі. Після підвищення облікова ставка певний час залишатиметься нижче нейтрального рівня, що матиме стимулюючий вплив на економіку.У 2021 році РЕОК гривні поступово зміцнюватиметься внаслідок більшої внутрішньої інфляції, ніж в країнах – ОТП. Зниження інфляційного тиску у 2022 році сприятиме стабілізації РЕОК гривні....Якщо я вірно зрозумів наведене, НБУ стоїть перед диллемою: підняти трохи облікову, щоб стримати інфляцію (в теорії) та трохи захистити наші з вами гаманці, одночано пустивши "курсовий канал" під 27 та 33, через приплив нерезів під підвищену ставку... або ну його, "зберегти поточні політики"(як дорослі дяді та тьоті) та захистити кишені стейкхолдерів уряду, підримати бюджет етц.