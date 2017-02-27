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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:45
prodigy написав:
Макогон додав, що відкриття віртуального реверсу Оператором ГТС
"Теперь об этом можно говорить"?
Реверс - "виртуальный".
Оплата "за транспортировку" - реальная!
Так можно договориться до того, что газ не словацко-венгерский - а газпромовский! (А мы ж его не покупаем 100500 дней)
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:28
s0v7a написав: oleg49 написав: s0v7a написав:
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В мене річна за травень 0,2−0,6−0,2+0,5+1,0+1,3+0,9+1,3+1,0+1,7+0,7+1,3=9,1% Чого я не розумію?
[/color]
1.002*0.994*0.998*1.005*1.01*1.013*1.009*1.013*1.01*1.017*1.007*1.013=1.09462
или 9.46%
Вітаю, oleg49.
Дякую, зрозумів!
То ж дійсно наведені значення по відношенню до попереднього місяця, а не до травня пройдешнього року.
І тому треба множити як Ви навели!
ВО
Хай щастить!
Ну так, не базісний, а цепний коефіціент, шось я теж затупив. Вибачаюсь.
Зрада відміняеться, стата порахована вірно (методично), ІСЦ у травні 9,5% факт, а за прогнозом НБУ у червні р/р мало б бути 9,2%. Враховуючи, що в червні звичайно близько 0% (до травня), ІСЦ на кінець 2 квартала малюється, в приницпі, майже в прогнозі (трохи вище, на +0,2/0,3%). Можна взагалі не чіпати 7,5 обліковки, залишаючи все це на поталу ринку та фундаментальним драйверам. Тоді і нерезам не буде зайвої морковки, і курс глибоко не забуриться.
Так вони, мабуть, поки і порішають (+0, макс. +0,5%)
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