"Теперь об этом можно говорить"?
Реверс - "виртуальный".
Оплата "за транспортировку" - реальная!
Так можно договориться до того, что газ не словацко-венгерский - а газпромовский! (А мы ж его не покупаем 100500 дней)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:45
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:28
Ну так, не базісний, а цепний коефіціент, шось я теж затупив. Вибачаюсь.
Зрада відміняеться, стата порахована вірно (методично), ІСЦ у травні 9,5% факт, а за прогнозом НБУ у червні р/р мало б бути 9,2%. Враховуючи, що в червні звичайно близько 0% (до травня), ІСЦ на кінець 2 квартала малюється, в приницпі, майже в прогнозі (трохи вище, на +0,2/0,3%). Можна взагалі не чіпати 7,5 обліковки, залишаючи все це на поталу ринку та фундаментальним драйверам. Тоді і нерезам не буде зайвої морковки, і курс глибоко не забуриться.
Так вони, мабуть, поки і порішають (+0, макс. +0,5%)
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:51
matroSkin.
"Зайву моркву нерези жруть й не поперхаються". 11,2% то на рік. На більші терміни там побільше.
Для нерезів, як на мене, підняття облікової нічого не змінить, а ось для місцевого населення в банках на депозитах трошки зростуть депозитні ставки, трошки наблизяться до економічно обгрунтованих!
Так, зростуть і кредитні ставки! Скільки можно піаритись тими 5-7-9 за рахунок пересічних українців, якщо ринкові ставки на рівні 11,2%?
Як на мене, підвіщення облікової, просто посуне коштовність гривні, до того риночно визначеного курсу на первинці ОВДП.
Як то вплине на курс валюти, при здорожчанні гривні? Як на мене валюта ще трошки зревальвує! Так що нерезам тут не дуже перепаде на поточному заході.
При нинішніх цінах на експорт, то не сильно завадить і великим експортерам!
Гарно що ФРС в цьому місяці визначиться з обліковою на добу раніше НБУ. От що буде з курсом доляра якщо ставку піднімуть? Діяти на випередження ми не вміємо. Наразі є хоч доба на миттєве прийняття рішення!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 11 чер, 2021 18:21, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:57
Межбанк: Нацбанку пришлось дважды выходить на рынок
В пятницу особой активности со стороны покупателей валюты не наблюдалось и продавцы были вынуждены снижать свои ценники. Нацбанку пришлось дважды выходить на рынок, чтобы удерживать курс выше психологического уровня в 27 гривен за доллар.
К 11 часам регулятор выходил в формате интервенции «запрос лучшего курса» и выкупал наиболее дешевые предложения, но затем понял, что это достаточно хлопотно. И вышел во второй раз с ценником покупки по 27,02 гривны.
Это было на тот момент ниже рынка. И главное в данной котировке заключалось в том, что он показал участникам торгов уровень, до которого регулятор был готов понижать доллар. В итоге, он простоял с этим ценником почти до конца активной фазы торгов и лишь в конце купил порядка $ 20 млн. Все остальное время — участники рынка сами находили компромисс по курсу и в основном в пределах 27,02/27,04 гривен с небольшими отклонениями.
Кроме этого, сработал фактор окончания рабочей недели и во второй половине дня рынок быстро опустел.
Ход торгов:
С самого утра предложение превышало спрос, что быстро отразилось на котировках. К 11 часам доллар просел с утренних стартовых 27,085/27,105 до 27,045/27,065 гривен с перспективой дальнейшего падения к уровню в 27 гривен.
Выход НБУ в начале с «запросом лучшего курса», а затем и с котировкой покупки по 27,02 гривны за доллар — быстро расставил все точки над «і». Уже после 11 часов котировки почти замерли в пределах уровня 27,02/27,04 гривны с небольшими отклонениями и продержались в этих пределах практически до конца дня.
Главные события 11 июня на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 6,5 копеек — с утренних 27,085/27,105 гривен до 27,02/27,04 к концу сессии.
Нацбанк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара. В первый раз — в формате «запроса лучшего курса», во второй — с интервенцией по покупке по цене 27,02 гривны и купил в этом формате порядка $ 20 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0452 гривен, а официальный курс на 14 июня 2021 года установлен на уровне 27,0404 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:37
Вітаюсь совсіма.
До речі, росіяни підняли процентну ставку на пів відсотка.
13:30 RUB Решение по процентной ставке (июнь) 5,50% 5,50% 5,00%
При інфляції 6,02%.
Відстають всього на пів шишечки!
Навіть тут населення грабують трошки меньше ніж у нас! Бо в нас в травні було: 7,5% проти 8,4%.
Майже на відсоток більше!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 11 чер, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:53
Здається що у нас з Рашею усе синхронно повторюється, у тому числі коливання курсу. Поміркуйте: за місяць співвідношення руб/гривня практично не змінилось.
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