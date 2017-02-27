Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:51

matroSkin написав: ... Можна взагалі не чіпати 7,5 обліковки, залишаючи все це на поталу ринку та фундаментальним драйверам. Тоді і нерезам не буде зайвої морковки, і курс глибоко не забуриться.

Так вони, мабуть, поки і порішають (+0, макс. +0,5%) ... Можна взагалі не чіпати 7,5 обліковки, залишаючи все це на поталу ринку та фундаментальним драйверам. Тоді і нерезам не буде зайвої морковки, і курс глибоко не забуриться.Так вони, мабуть, поки і порішають (+0, макс. +0,5%)