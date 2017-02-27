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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7802780378047805
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?


Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:48

  orest написав:Не зважаючи на таке відчутне зміцнення курсу, НБУ за тиждень викупив майже 400 млн уо

Еслишо, зависимость строго обратная: не смотря на немалый объем выкупа, курс ощутимо укрепился :-))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:57

  холява написав:Всем Добрый Вечер !
Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....
Прочитал ВСЕ победные реляции .
ХЕР его знает , может только у меня все так .
Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?
Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !
Шкода що у Вас так....
В мене з точністю навпаки....+30%
1 Правда в цьому є свої причини
а - ковід перестрашив людей і вони підсвідомо уникають великих скупчень(тобто якщо можна купити в маленькому магазинчику - то не йдуть в супермаркет)
б - на відстані витягнутої руки пів року тому закрився мережевий магазин площею 700 м2( мій прямий конкурент)
2 Через тиждень відкривається у тому приміщенні інший мережевий...
Може через тиждень на мене нахлине Ваша хандра...
Але поки ніс догори і вперед.... :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:01

  juristkostya написав:
  orest написав:Не зважаючи на таке відчутне зміцнення курсу, НБУ за тиждень викупив майже 400 млн уо

Еслишо, зависимость строго обратная: не смотря на немалый объем выкупа, курс ощутимо укрепился :-))))


Все ж таки справа в нерезах. І схоже вони тільки разминались на цьому тижні.
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:05

budivelnik

Привет, Старина .

...в прошлом месяце -42 % ... тенденция однако .

Читаю всех , кто пишет .
Мне нравиться , что Пишут только положительное .
Скорее всего Спасут Украину ................ не знаю как со мной .


Просто хотелось довести, что у меня .

Всем Самого Доброго !
Здоровья и Удачи .
Спокойной Ночи .
холява
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  #<1 ... 7802780378047805
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