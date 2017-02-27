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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:35
Всем Добрый Вечер !
Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....
Прочитал ВСЕ победные реляции .
ХЕР его знает , может только у меня все так .
Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?
Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !
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холява
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:48
orest написав:
Не зважаючи на таке відчутне зміцнення курсу, НБУ за тиждень викупив майже 400 млн уо
Еслишо, зависимость строго обратная: не смотря на немалый объем выкупа, курс ощутимо укрепился
)))
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juristkostya
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:57
холява написав:
Всем Добрый Вечер !
Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....
Прочитал ВСЕ победные реляции .
ХЕР его знает , может только у меня все так .
Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?
Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !
Шкода що у Вас так....
В мене з точністю навпаки....+30%
1 Правда в цьому є свої причини
а - ковід перестрашив людей і вони підсвідомо уникають великих скупчень(тобто якщо можна купити в маленькому магазинчику - то не йдуть в супермаркет)
б - на відстані витягнутої руки пів року тому закрився мережевий магазин площею 700 м2( мій прямий конкурент)
2 Через тиждень відкривається у тому приміщенні інший мережевий...
Може через тиждень на мене нахлине Ваша хандра...
Але поки ніс догори і вперед....
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budivelnik
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:01
juristkostya написав: orest написав:
Не зважаючи на таке відчутне зміцнення курсу, НБУ за тиждень викупив майже 400 млн уо
Еслишо, зависимость строго обратная: не смотря на немалый объем выкупа, курс ощутимо укрепился
)))
Все ж таки справа в нерезах. І схоже вони тільки разминались на цьому тижні.
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serg_igorevich_2017
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:05
budivelnik
Привет, Старина .
...в прошлом месяце -42 % ... тенденция однако .
Читаю всех , кто пишет .
Мне нравиться , что Пишут только положительное .
Скорее всего Спасут Украину ................ не знаю как со мной .
Просто хотелось довести, что у меня .
Всем Самого Доброго !
Здоровья и Удачи .
Спокойной Ночи .
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холява
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П'ят 11 чер, 2021 15:49
ЛОБ
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