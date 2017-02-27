Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:35
Всем Добрый Вечер !
Сидел вот считал ..... -56% к прошлому году по июню.... Прочитал ВСЕ победные реляции . ХЕР его знает , может только у меня все так . Продажи лежат , оборотки нет ,...... Производители спрашивают ,когда же заказ ? Мля, скорее всего только у меня . Господи , Спаси Украину .... и меня !
холява
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:48
orest написав:
Не зважаючи на таке відчутне зміцнення курсу, НБУ за тиждень викупив майже 400 млн уо
Еслишо, зависимость строго обратная: не смотря на немалый объем выкупа, курс ощутимо укрепился
)))
juristkostya
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:57
холява написав:
Всем Добрый Вечер !
Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....
Прочитал ВСЕ победные реляции .
ХЕР его знает , может только у меня все так .
Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?
Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !
Шкода що у Вас так....
В мене з точністю навпаки....+30%
1 Правда в цьому є свої причини
а - ковід перестрашив людей і вони підсвідомо уникають великих скупчень(тобто якщо можна купити в маленькому магазинчику - то не йдуть в супермаркет)
б - на відстані витягнутої руки пів року тому закрився мережевий магазин площею 700 м2( мій прямий конкурент)
2 Через тиждень відкривається у тому приміщенні інший мережевий...
Може через тиждень на мене нахлине Ваша хандра...
Але поки ніс догори і вперед....
budivelnik
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:01
juristkostya написав: orest написав:
Не зважаючи на таке відчутне зміцнення курсу, НБУ за тиждень викупив майже 400 млн уо
Еслишо, зависимость строго обратная: не смотря на немалый объем выкупа, курс ощутимо укрепился
)))
Все ж таки справа в нерезах. І схоже вони тільки разминались на цьому тижні.
serg_igorevich_2017
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:05
budivelnik Привет, Старина . ...в прошлом месяце -42 % ... тенденция однако . Читаю всех , кто пишет . Мне нравиться , что Пишут только положительное . Скорее всего Спасут Украину ................ не знаю как со мной . Просто хотелось довести, что у меня . Всем Самого Доброго ! Здоровья и Удачи . Спокойной Ночи .
холява
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Додано: Суб 12 чер, 2021 03:13
juristkostya написав: s0v7a написав: Я лише підіймаю питання нерівноправного оподаткувння доходів фіз ліц з одного боку по депозитах, з іншого боку по ОВДП!
Крапка.
где вы его поднимаете? Вы бессильно ругаете власть, сидя "на кухне". Чисто совковая история.
Хай щастить! Вітаю, juristkostya. Можливо Ви і праві! Так, Українці довго запрягають! А потім як понавидумляють тачанок, то бʼють "білих поки не почервоніють, а червоних поки не побіліють!" А особисто Ви на чиєму боці? Ви ж юрист, чого Ви зробили? ВО
s0v7a
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Додано: Суб 12 чер, 2021 06:22
Хай щастить! Вітаюсь, совсіма. juristkostya Ви таки мене надихнули! Сьогодні субота можна відступити від теми. Олігархія - зрощування капіталу з керівництвом Країни! Експрезидент: Крім того, 28,8 млн грн доходу Президента становить повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігацій внутрішньої державної позики та інвестиційної прибутку при погашенні ОВДП Президент: Вид паперів: Боргові цінні папери/Державні облігації України Дата набуття права: 27.07.2017 Декларує: Прізвище: ЗЕЛЕНСЬКИЙ Ім'я: ВОЛОДИМИР По батькові (за наявності): ОЛЕКСАНДРОВИЧ Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Міністерство Фінансів України Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00013480 100 25885 Тип права: Власність Власник: Прізвище: ЗЕЛЕНСЬКИЙ Ім'я: ВОЛОДИМИР По батькові (за наявності): ОЛЕКСАНДРОВИЧ Вид паперів: Боргові цінні папери/Державні облігації України Дата набуття права: 27.07.2017 Декларує: дружина Прізвище: Зеленська Ім'я: Олена По батькові (за наявності): Володимирівна Юридична особа, зареєстрована в Україні Найменування: Міністерство Фінансів України Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00013480 100 25885 Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Зеленська Ім'я: Олена По батькові (за наявності): Володимирівна Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів! Та зверніть вже увагу на цю нерівність в опадаткуванні! ВО
s0v7a
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Додано: Суб 12 чер, 2021 06:51
s0v7a написав: Хай щастить! Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів! Та зверніть вже увагу на цю нерівність в опадаткуванні!
Ну ніяк не втямлю, яка релігія Вам зважає купити ОВДП? В курсі, що це надзвичайно просто і легко навіть для для народа? Чи може Ви у тіньовому бізнесі, що не дозволяє світити Ваші мільйони?
P.S.
Згідно з даними Нацбанку, минулого місяця українці забрали з банків депозитів на 7,6 млрд гривень: обсяг вкладів населення в травні скоротився на 1,1%.
А може народ зняв ці гроші щоб перевкласти в ОВДП?
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Додано: Суб 12 чер, 2021 07:05
s0v7a написав:
А особисто Ви на чиєму боці?
На стороне честности хотя бы перед собой. "Поднимать вопрос" - это запилить петицию, продвигать его через своего мажоритарного депутата, через влиятельных журналистов и т.д.
А ныть на форуме - это чистая имитация бурной деятельности. Самообман, если совсем прямо.
juristkostya
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