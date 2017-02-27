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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78037804780578067807>
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?


Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:48

  orest написав:Не зважаючи на таке відчутне зміцнення курсу, НБУ за тиждень викупив майже 400 млн уо

Еслишо, зависимость строго обратная: не смотря на немалый объем выкупа, курс ощутимо укрепился :-))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:57

  холява написав:Всем Добрый Вечер !
Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....
Прочитал ВСЕ победные реляции .
ХЕР его знает , может только у меня все так .
Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?
Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !
Шкода що у Вас так....
В мене з точністю навпаки....+30%
1 Правда в цьому є свої причини
а - ковід перестрашив людей і вони підсвідомо уникають великих скупчень(тобто якщо можна купити в маленькому магазинчику - то не йдуть в супермаркет)
б - на відстані витягнутої руки пів року тому закрився мережевий магазин площею 700 м2( мій прямий конкурент)
2 Через тиждень відкривається у тому приміщенні інший мережевий...
Може через тиждень на мене нахлине Ваша хандра...
Але поки ніс догори і вперед.... :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:01

  juristkostya написав:
  orest написав:Не зважаючи на таке відчутне зміцнення курсу, НБУ за тиждень викупив майже 400 млн уо

Еслишо, зависимость строго обратная: не смотря на немалый объем выкупа, курс ощутимо укрепился :-))))


Все ж таки справа в нерезах. І схоже вони тільки разминались на цьому тижні.
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:05

budivelnik

Привет, Старина .

...в прошлом месяце -42 % ... тенденция однако .

Читаю всех , кто пишет .
Мне нравиться , что Пишут только положительное .
Скорее всего Спасут Украину ................ не знаю как со мной .


Просто хотелось довести, что у меня .

Всем Самого Доброго !
Здоровья и Удачи .
Спокойной Ночи .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 03:13

  juristkostya написав:
  s0v7a написав:
Я лише підіймаю питання нерівноправного оподаткувння доходів фіз ліц з одного боку по депозитах, з іншого боку по ОВДП!
Крапка.
где вы его поднимаете? Вы бессильно ругаете власть, сидя "на кухне". Чисто совковая история.



Вітаю, juristkostya.

Можливо Ви і праві!

Так, Українці довго запрягають! А потім як понавидумляють тачанок, то бʼють "білих поки не почервоніють, а червоних поки не побіліють!"

А особисто Ви на чиєму боці? Ви ж юрист, чого Ви зробили?

ВО
Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 06:22

Що таке олігархія?



Вітаюсь, совсіма.
juristkostya Ви таки мене надихнули!
Сьогодні субота можна відступити від теми.

Олігархія - зрощування капіталу з керівництвом Країни!

Експрезидент:
Крім того, 28,8 млн грн доходу Президента становить повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігацій внутрішньої державної позики та інвестиційної прибутку при погашенні ОВДП

Президент:
Вид паперів: Боргові цінні папери/Державні облігації України
Дата набуття права: 27.07.2017
Декларує:
Прізвище: ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Ім'я: ВОЛОДИМИР
По батькові (за наявності): ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Міністерство Фінансів України
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00013480
100 25885
Тип права: Власність
Власник:
Прізвище: ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Ім'я: ВОЛОДИМИР
По батькові (за наявності): ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Вид паперів: Боргові цінні папери/Державні облігації України
Дата набуття права: 27.07.2017
Декларує: дружина
Прізвище: Зеленська
Ім'я: Олена
По батькові (за наявності): Володимирівна

Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування: Міністерство Фінансів України
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00013480
100 25885
Тип права: Власність
Власник: дружина
Прізвище: Зеленська
Ім'я: Олена
По батькові (за наявності): Володимирівна

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Та зверніть вже увагу на цю нерівність в опадаткуванні! :!: :!: :!:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 06:51

  s0v7a написав:
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Та зверніть вже увагу на цю нерівність в опадаткуванні! :!: :!: :!:
Хай щастить!

Ну ніяк не втямлю, яка релігія Вам зважає купити ОВДП? В курсі, що це надзвичайно просто і легко навіть для для народа? Чи може Ви у тіньовому бізнесі, що не дозволяє світити Ваші мільйони? :wink:

P.S.Згідно з даними Нацбанку, минулого місяця українці забрали з банків депозитів на 7,6 млрд гривень: обсяг вкладів населення в травні скоротився на 1,1%.

А може народ зняв ці гроші щоб перевкласти в ОВДП? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 07:05

  s0v7a написав:А особисто Ви на чиєму боці?

На стороне честности хотя бы перед собой. "Поднимать вопрос" - это запилить петицию, продвигать его через своего мажоритарного депутата, через влиятельных журналистов и т.д.

А ныть на форуме - это чистая имитация бурной деятельности. Самообман, если совсем прямо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 07:47

  холява написав:Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?


Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !

Либо хер прикройте, либо к Господу не аппелируйте.
Investor_K
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