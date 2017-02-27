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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:06
Вітаю, juristkostya.
Ну-ну...
До питання петицій. Проходили. Кудись подівся Долярчик, та він його вже підіймав.
Про "ныть на форуме", то - "хамішь парніша...". Все ж таки найбільший фін форум Країни!
Краще визначись на чиєму ти боці, та допомагай!
ВО
Хай щастить!
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:14
Вітаю, Василь-Рівне.
Є така релігія!
Може в мене "совкова" памʼять, та перед очима кіпа бумажних папірців Державної позики на післявоєнну відбудову, які лишилися після моїх батьків!
Як на мене, заморозити ОВДП на декілька десятирічь можуть одним махом. А ось розкидані по різних банках, не тільки державних, на депозитах, мені здається, повернути гроші можна буде за меньший термін часу!
Я ж не олігарх, щоб мені повертали гроші через "чорний вхід" по одному дзвінку.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 12 чер, 2021 08:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:25
s0v7a
Мені видається, що Ви плутаєте ризики. Спочатку держава, а потім вже банки, тобто якщо держава розвалиться, то жоден банк Вам навіть однієї гривні не видасть і навпаки - збанкрутує банк - держава Вам поверне до 200000 грн якщо він є членом ФГВФО. Хіба не так? Тому не жалійтеся, купляйте ОВДП і косіть бабло на рівні з Зеленським та Порошенко. Ні, ну погодьтеся - приємно ж комусь заявити, що я заробляю грошики як президенти
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 12 чер, 2021 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:26
Всем Доброе Утро !
Всем Здоровья и Хороших выходных !
Инвестор , я давно уже наблюдаю за вами и" вадюлей "из Днепра .
Вы смотрели на строку в своем аватаре ?
...да , да там где стоит ПОБЛАГОДАРИЛ ,что то видите или нет ?
Я например вижу абсолютно нехорошего человека , который себя мнит умным .
Это не так .
Почитайте себя , фина , и ...... кроме набора букв , к тому бессвязанных не вижу ничего , кроме запаха пенсионера с деменцией .
Без уважения
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:38
Василь-Рівне.
Може й так, та на мій погляд є ще й банки, які представляють іноземні группи, які мають тримати свій статус! Та то таке...
І я що штрейхбрехер? Я не можу покинути купу знайомих свого віку і старіших, які не мають достатнього рівня входження в ті ОВДП! Я ж почав цю бучу на цьому форумі. І я збираюсь довести її до логічного кінця!
ВО
Хай щастить!
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Абсолютно розділяю думку колеги - холява і ніколи не зрозумію людей які принципово нікому не дякують. І це не лише проблеми з психікою, тут, на мій погляд, глибші речі не буду їх розписувати. Напишу про інше - читаєш форум, хочеш щоб він жив, хочеш щоб на ньому писали - ДЯКУЙ - не всім, а хто, на твій погляд, пише розумні та потрібні речи. Людина бачить, що йому дякують - він продовжує писати, тому форум і живе. Це ж елементарно, так є такі, яким практично ніхто не дякує, а вони продовжують тут строчити, в сім'ї не без виродка, ефект Даннінга - Крюгера ніхто не відміняв, але не на таких тримається світ.
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:57
Боюсь что гривнеукрепляж может закончится.
НБУ ВИДІЛИВ 9,1 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАННЯ НА ТЕРМІН ДО 5 РОКІВ ДЛЯ 14 БАНКІВ
За даними НБУ, 11 червня він вирішив надати 9,13 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 5 років під 7,5% річних, а також 117 млн грн - для двох банків на термін до 84 днів під 7,5%.
На 10 червня заборгованість платоспроможних банків по рефінансуванню становила 74,5 млрд грн (на початок року - 61,85 млрд грн).
Дата/сумма/ставка/кол-во банко
15.янв 8 472,1 6,00 15
12.фев 9 325,3 6,00 17
12.мар 2 484,0 6,50 12
09.апр 2 394,0 6,50 10
14 мая 1 722,5 7,50 9
Как видно с февраля объем выдачи рефинанса сократился.
Было выдано в этом году
январь - 8,4 млрд
февраль - 9,3 млрд
март - 2,5 млрд
апрель - 2,4 млрд
май - 1,7 млрд
Но тут в июне лупанули 9,1 млрд
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 12 чер, 2021 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 09:08
Вітаю, zzzzzz.
Вас довго не було, я радий що Ви повернулися!
Сибарит, здається, казав, що то рефінансування видають під плаваючу ставку.
І якщо зміниться облікова, то зміниться і кошт того рефінансування.
Не знаєте де це подивитиць, щоб упевнитись в цьому?
ВО
PS
Бачу у Вашому доповненні, що ставка стала! Так що ж тоді, я чогось не зрозумів в висловлюваннях Сибарита? Він наполягав на тому, що ці гроші не пойдуть на ОВДП, саме з цієї причини.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 12 чер, 2021 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 09:11
s0v7a
Ставка фиксированная. Можете скачать файл
Регулювання ликвидности банки
Или вот
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