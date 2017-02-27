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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 09:19
Василь-Рівне написав:s0v7a
Мені видається, що Ви плутаєте ризики. Спочатку держава, а потім вже банки, тобто якщо держава розвалиться, то жоден банк Вам навіть однієї гривні не видасть і навпаки - збанкрутує банк - держава Вам поверне до 200000 грн якщо він є членом ФГВФО. Хіба не так?
Тому не жалійтеся, купляйте ОВДП і косіть бабло на рівні з Зеленським та Порошенко.
Ні, ну погодьтеся - приємно ж комусь заявити, що я заробляю грошики як президенти
А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?
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Додано: Суб 12 чер, 2021 09:22
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