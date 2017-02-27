RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7804780578067807
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:15

  Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?


росте на фоні зростання тарифів за комунальні послуги :?
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 21.04.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:19

  Василь-Рівне написав:s0v7a
Мені видається, що Ви плутаєте ризики. Спочатку держава, а потім вже банки, тобто якщо держава розвалиться, то жоден банк Вам навіть однієї гривні не видасть і навпаки - збанкрутує банк - держава Вам поверне до 200000 грн якщо він є членом ФГВФО. Хіба не так? :wink: Тому не жалійтеся, купляйте ОВДП і косіть бабло на рівні з Зеленським та Порошенко. :) Ні, ну погодьтеся - приємно ж комусь заявити, що я заробляю грошики як президенти :mrgreen:

А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?
Alex2006
 
Повідомлень: 4601
З нами з: 13.06.15
Подякував: 196 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:22

  zzzzzz написав:s0v7a
Ставка фиксированная. Можете скачать файл
https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidity
Регулювання ликвидности банки

Или вот
https://bank.gov.ua/files/Pres_ktender.pdf



zzzzzz.

Дякую. Я знайшов:
Національний банк України здійснює Р. банків за процентною став­кою, що не нижча, ніж облікова ставка Національного банку України, та яка протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 16.10.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2239 раз.
 
Профіль
2
2
10
  #<1 ... 7804780578067807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, s0v7a і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2597, 2598, 2599
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25986 3563651
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 05:52
Tegularius
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 92, 93, 94
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
938 235320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 19:10
Goodman
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7527 1815871
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 15:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95282)
12.06.2021 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.