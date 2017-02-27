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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78057806780778087809>
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:15

  Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?


росте на фоні зростання тарифів за комунальні послуги :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:19

  Василь-Рівне написав:s0v7a
Мені видається, що Ви плутаєте ризики. Спочатку держава, а потім вже банки, тобто якщо держава розвалиться, то жоден банк Вам навіть однієї гривні не видасть і навпаки - збанкрутує банк - держава Вам поверне до 200000 грн якщо він є членом ФГВФО. Хіба не так? :wink: Тому не жалійтеся, купляйте ОВДП і косіть бабло на рівні з Зеленським та Порошенко. :) Ні, ну погодьтеся - приємно ж комусь заявити, що я заробляю грошики як президенти :mrgreen:

А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:22

  zzzzzz написав:s0v7a
Ставка фиксированная. Можете скачать файл
https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidity
Регулювання ликвидности банки

Или вот
https://bank.gov.ua/files/Pres_ktender.pdf



zzzzzz.

Дякую. Я знайшов:
Національний банк України здійснює Р. банків за процентною став­кою, що не нижча, ніж облікова ставка Національного банку України, та яка протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню.

Тоді зрозуміло чого так набралися того рефінансування! Облікову будуть таки підіймати :wink:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 12 чер, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?

Ой, інформації маса - саме простіше: приват 24 - вкладка усі послуги - цінні папери, а також різні фінансові групи, наприклад: ICU
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Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 12 чер, 2021 09:38, всього редагувалось 5 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:31

  s0v7a написав:І я що штрейхбрехер? Я не можу покинути купу знайомих свого віку і старіших, які не мають достатнього рівня входження в ті ОВДП!

Когда кто-то из них помрёт, как вы позволите себе жить дальше.....
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:35

  sergikkc007 написав:
  Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?


росте на фоні зростання тарифів за комунальні послуги :?
защитный актив в условиях слабой прогнозируемости и должен расти.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:37

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:48

zzzzzz игла дешевого рефинанса
  s0v7a написав:
Тоді зрозуміло чого так набралися того рефінансування! Облікову будуть таки підіймати

это нонсенс, ставка рефинансирования синхронно вырастет вместе с учетной ставкой
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:54

  Василь-Рівне написав:
  Alex2006 написав:А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?

Ой, інформації маса - саме простіше: приват 24 - вкладка усі послуги - цінні папери, а також різні фінансові групи, наприклад: ICU
Зображення



Василь-Рівне.

Ось Вам зараз в Приват-24 річні
UA4000215495 02.02.2022 938.87 UAH 10.20% SIM
UA4000215156 09.03.2022 1 040.10 UAH 10.65% YTM

Нижче наведен розрахунок для першої бумаги:
Зображення
Рівень входження 107 бумаг, не нижче, тобто 107000 грн. Як на людину поважного віку, не така й мала!

Якщо вирахувати еквівалентний відсоток для депозиту маємо:
8,48÷0,805=10,53%

Якщо то порахувати для другої бумаги
8,83÷0,805=10,97%

Я маю стовбчики під 11% на 2 роки вперед! Банки які працюють на ринкових умовах і зараз надають можливість відкрити депозити десь під 11%

Це друга релігія на моменті, за якою я не поспішаю в ОВДП. І тут мені зовсім не потрібні суми в 107 000 грн. :wink:

Як обстаять справи в ICU, я не знаю.


ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 12 чер, 2021 10:01, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:55

  vitaliian написав:zzzzzz игла дешевого рефинанса
  s0v7a написав:
Тоді зрозуміло чого так набралися того рефінансування! Облікову будуть таки підіймати

это нонсенс, ставка рефинансирования синхронно вырастет вместе с учетной ставкой

Всё равно она халявная.
Где они на "рыночке" займут такие деньги под такую ставку?

Я не удивлюсь, если в залоге ОВГЗ под 10%, а по кредиту ставка 7-9%.
В итоге безрисковый процентный доход, и деньги "на руках" :)
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