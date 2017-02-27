Василь-Рівне написав:s0v7a Мені видається, що Ви плутаєте ризики. Спочатку держава, а потім вже банки, тобто якщо держава розвалиться, то жоден банк Вам навіть однієї гривні не видасть і навпаки - збанкрутує банк - держава Вам поверне до 200000 грн якщо він є членом ФГВФО. Хіба не так? Тому не жалійтеся, купляйте ОВДП і косіть бабло на рівні з Зеленським та Порошенко. Ні, ну погодьтеся - приємно ж комусь заявити, що я заробляю грошики як президенти
А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?
Alex2006 написав:А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?
Ой, інформації маса - саме простіше: приват 24 - вкладка усі послуги - цінні папери, а також різні фінансові групи, наприклад: ICU
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 12 чер, 2021 09:38, всього редагувалось 5 разів.
Alex2006 написав:А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?
Ой, інформації маса - саме простіше: приват 24 - вкладка усі послуги - цінні папери, а також різні фінансові групи, наприклад: ICU
Василь-Рівне.
Ось Вам зараз в Приват-24 річні UA4000215495 02.02.2022 938.87 UAH 10.20% SIM UA4000215156 09.03.2022 1 040.10 UAH 10.65% YTM
Нижче наведен розрахунок для першої бумаги: Рівень входження 107 бумаг, не нижче, тобто 107000 грн. Як на людину поважного віку, не така й мала!
Якщо вирахувати еквівалентний відсоток для депозиту маємо: 8,48÷0,805=10,53%
Якщо то порахувати для другої бумаги 8,83÷0,805=10,97%
Я маю стовбчики під 11% на 2 роки вперед! Банки які працюють на ринкових умовах і зараз надають можливість відкрити депозити десь під 11%
Це друга релігія на моменті, за якою я не поспішаю в ОВДП. І тут мені зовсім не потрібні суми в 107 000 грн.
Як обстаять справи в ICU, я не знаю.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 12 чер, 2021 10:01, всього редагувалось 1 раз.