s0v7a написав: Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів! Та зверніть вже увагу на цю нерівність в опадаткуванні! Хай щастить!
Ну ніяк не втямлю, яка релігія Вам зважає купити ОВДП? В курсі, що це надзвичайно просто і легко навіть для для народа? Чи може Ви у тіньовому бізнесі, що не дозволяє світити Ваші мільйони?
P.S.Згідно з даними Нацбанку, минулого місяця українці забрали з банків депозитів на 7,6 млрд гривень: обсяг вкладів населення в травні скоротився на 1,1%.
А може народ зняв ці гроші щоб перевкласти в ОВДП?
В конце весны всегда так. Люди много дензнаков держут на карточках и текущих счетах, они не хотят с этими деньгами носиться или держать дома. Многим приходят отпускные. А вот уже при наступлении тепла деньги утекают, люди что-то садят, строят, тратят короче. Уже поднимали этот вопрос. Скорее всего сумма в июне тоже существенно уменьшится. Природные циклы экономики.
Alex2006 написав:А где сейчас можно прикупить ОВГЗ физлицам до 1млн? Есть какие-то простые варианты в самих банках или нужно заморачиваться со счетом в ценных бумагах, просчитывать комиссии за транзакцию и т.д.?
Ой, інформації маса - саме простіше: приват 24 - вкладка усі послуги - цінні папери, а також різні фінансові групи, наприклад: ICU
Василь-Рівне.
Ось Вам зараз в Приват-24 річні UA4000215495 02.02.2022 938.87 UAH 10.20% SIM UA4000215156 09.03.2022 1 040.10 UAH 10.65% YTM
Нижче наведен розрахунок для першої бумаги: Рівень входження 107 бумаг, не нижче, тобто 107000 грн. Як на людину поважного віку, не така й мала!
Якщо вирахувати еквівалентний відсоток для депозиту маємо: 8,48÷0,805=10,53%
Якщо то порахувати для другої бумаги 8,83÷0,805=10,97%
Я маю стовбчики під 11% на 2 роки вперед! Банки які працюють на ринкових умовах і зараз надають можливість відкрити депозити десь під 11%
Це друга релігія на моменті, за якою я не поспішаю в ОВДП. І тут мені зовсім не потрібні суми в 107 000 грн.
Як обстаять справи в ICU, я не знаю.
ВО
Хай щастить!
Спасибо за анализ, вот примерно это я и имел в виду, с учетом всех комиссий на небольших суммах (до 1млн) это примерно на уровне столбиков под 11%, а то и ниже.
s0v7a написав:Рівень входження 107 бумаг, не нижче, тобто 107000 грн. Як на людину поважного віку, не така й мала! Якщо вирахувати еквівалентний відсоток для депозиту маємо: 8,48÷0,805=10,53% Якщо то порахувати для другої бумаги 8,83÷0,805=10,97% Я маю стовбчики під 11% на 2 роки вперед! Банки які працюють на ринкових умовах і зараз надають можливість відкрити депозити десь під 11% Це друга релігія на моменті, за якою я не поспішаю в ОВДП. І тут мені зовсім не потрібні суми в 107 000 грн. Як обстаять справи в ICU, я не знаю.
Рівень входження все ж таки трохи нижчий по вашому прикладу - 101500 грн. 107 буде на виході. Плюс ОВДП без податків і можна підібрати 11-12% чистими, що відповідає 14-15 по вкладам. Ну так як більшість суми вкладів і так належить незначній к-ті вкладників (менше 100 тис.) і вклади у них більш ніж дозволяють зайти в ОВДП, то ще більш незрозуміло, що ж їх все таки тримає у депоставках менших за інфляцію. В тому числі і багатьох пенсіонерів.
Alex2006 написав:Спасибо за анализ, вот примерно это я и имел в виду, с учетом всех комиссий на небольших суммах (до 1млн) это примерно на уровне столбиков под 11%, а то и ниже.
Ні, див. вище.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 12 чер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування фактично буде плаваючою. Вона визначатиметься як облікова ставка Національного банку, яка може змінюватися відповідно до рішень Правління, плюс стала величина у процентних пунктах, що діє на день видачі кредиту і буде незмінною протягом всього строку користування рефінансуванням. За необхідності банки зможуть достроково погашати такі кредити в будь-який момент часу.
31. ....................... Процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування визначається як облікова ставка Національного банку плюс стала величина у процентних пунктах, яка діє на день видачі довгострокового кредиту рефінансування. Стала величина є незмінною протягом всього строку користування довгостроковим кредитом рефінансування. Процентна ставка за довгостроковим кредитом рефінансування в разі зміни облікової ставки Національного банку підлягає коригуванню на розмір її зміни.
Національний банк у разі зміни облікової ставки Національного банку не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки Національного банку надсилає банку повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування.
ЗЫ Если Вы усомнились в моих словах, иогли бы у меня и спросить подтверждение.
Тоді зрозуміло чого так набралися того рефінансування! Облікову будуть таки підіймати
Это относится к краткосрочному рефинансированию, что прямо сказано в тексте найденного в архивах старого сайта документах.
Вот объявление о начале выдачи долгосрочного рефинансирования: [url]https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dovgostrokove-refinansuvannya-dlya-pidtrimki-kredituvannya-ta-likvidnosti-bankiv [/url]
Процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування фактично буде плаваючою. Вона визначатиметься як облікова ставка Національного банку, яка може змінюватися відповідно до рішень Правління, плюс стала величина у процентних пунктах, що діє на день видачі кредиту і буде незмінною протягом всього строку користування рефінансуванням. За необхідності банки зможуть достроково погашати такі кредити в будь-який момент часу.
31. ....................... Процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування визначається як облікова ставка Національного банку плюс стала величина у процентних пунктах, яка діє на день видачі довгострокового кредиту рефінансування. Стала величина є незмінною протягом всього строку користування довгостроковим кредитом рефінансування. Процентна ставка за довгостроковим кредитом рефінансування в разі зміни облікової ставки Національного банку підлягає коригуванню на розмір її зміни.
Національний банк у разі зміни облікової ставки Національного банку не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки Національного банку надсилає банку повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування.
ЗЫ Если Вы усомнились в моих словах, иогли бы у меня и спросить подтверждение.
Витаю, Сибарит. Ой, вибачте. Вас не було, я спитав у zzzzzz, який нарешті зʼявився, а потім знайшов в гуглє то, на що посилався!
Дякую за розгорнуту відповідь.
Цікаво, якщо ставку піднімуть, скільки рефінансу тоді повернеться. Десь читав, що переліквідність банківської ситеми у три рази на моменті!
Как видно с февраля объем выдачи рефинанса сократился. Было выдано в этом году январь - 8,4 млрд февраль - 9,3 млрд март - 2,5 млрд апрель - 2,4 млрд май - 1,7 млрд Но тут в июне лупанули 9,1 млрд
Можна дізнатися, як ця видача рефінансу на нещасних 9 млрд грн аж 14 банкам може зупинити зміцнення курсу гривні? Ви явно "тонко" натякаєте, що ці гроші підуть на купівлю ОВДП у вівторок і там не буде нерезидентів, отже не буде продажу валюти від них і зміцнення грн зупиниться. Вам, як людині яка добре знається на всіх питаннях ОВДП, не треба пояснювати, сподіваюся, що довгостроковий рефінанс НІКОЛИ НЕ БУВ рушійною силою розміщення ОВДП. Суми таких видач і розміщень зовсім не співмірні, більше того, видані рефінанси НІКОЛИ ПОВНІСТЮ в ОВДП не йшли. Гривня зараз зміцнюється на абсолютно зрозумілих фундаментальних чинниках - високі ціни на продукцію металургійного, видобувного і аграрного комплексів, значний ріст 25-30% експорту, ріст експортних надходжень на більше 25% від ІТ, значний ріст надходжень від заробітчан і тд. Все детально обговорено раніше. За минулий тиждень НБУ викупив 375 млн уо, а нерезиденти взяли ОВДП на 6 млрд, а це десь 230 млн уо, отже 145 млн - надлишок пропозиції від експорту. Станом на зараз укрзалізниця тягне з тендером на нові вагони на суму 3 млрд грн, укравтодор через погоду затримується з роботами на суму не менше 10 млрд грн. Моеже цей рефінанс піде на витрати автодору? Або певні "свої-схематозні" банки, розуміючи ситуацію в ОВДП вирішили терміново підзаробити (скоро вибори, вже на відосіках з айфону в ютюбі не пройдеш, треба буде грандіозне фінансування на "потьомкінські села") і ця сума тільки збільшить попит на ОВДП і обсяг розміщення?
s0v7a написав:Рівень входження 107 бумаг, не нижче, тобто 107000 грн. Як на людину поважного віку, не така й мала! Якщо вирахувати еквівалентний відсоток для депозиту маємо: 8,48÷0,805=10,53% Якщо то порахувати для другої бумаги 8,83÷0,805=10,97% Я маю стовбчики під 11% на 2 роки вперед! Банки які працюють на ринкових умовах і зараз надають можливість відкрити депозити десь під 11% Це друга релігія на моменті, за якою я не поспішаю в ОВДП. І тут мені зовсім не потрібні суми в 107 000 грн. Як обстаять справи в ICU, я не знаю.
Рівень входження все ж таки трохи нижчий по вашому прикладу - 101500 грн. 107 буде на виході. Плюс ОВДП без податків і можна підібрати 11-12% чистими, що відповідає 14-15 по вкладам. Ну так як більшість суми вкладів і так належить незначній к-ті вкладників (менше 100 тис.) і вклади у них більш ніж дозволяють зайти в ОВДП, то ще більш незрозуміло, що ж їх все таки тримає у депоставках менших за інфляцію. В тому числі і багатьох пенсіонерів.
Alex2006 написав:Спасибо за анализ, вот примерно это я и имел в виду, с учетом всех комиссий на небольших суммах (до 1млн) это примерно на уровне столбиков под 11%, а то и ниже.
Ні, див. вище.
Витаю, Ой+. Ви бачите більші відсотки за річним терміном? Я ні!
А ось за більш довгостроковими бумагами, я не буду сперечатись!
Тількі у нас за рік багато чого міняється, в пройдешньому рукотворна девальвація. В цьому повернулась ревальвація і гривня трошки на коні. А ось що буде через рік, там побачимо.
А в цьому році політика на валютному міжбанку від НБУ мені подобається. Він не тримає якусь лінію опору, та не дає сильно і коливатись. І поки що всі його інтервенції направлені в бік середньозваженої річної! Отакої...
І він, достатньо викупає доляра. Треба ж якось звязувати ту гривню! Я б підняв облікову до 9%!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 12 чер, 2021 10:57, всього редагувалось 2 разів.