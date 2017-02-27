Додано: Суб 12 чер, 2021 10:27

zzzzzz написав: Боюсь что гривнеукрепляж может закончится.





НБУ ВИДІЛИВ 9,1 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАННЯ НА ТЕРМІН ДО 5 РОКІВ ДЛЯ 14 БАНКІВ



За даними НБУ, 11 червня він вирішив надати 9,13 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 5 років під 7,5% річних, а також 117 млн грн - для двох банків на термін до 84 днів під 7,5%.



На 10 червня заборгованість платоспроможних банків по рефінансуванню становила 74,5 млрд грн (на початок року - 61,85 млрд грн).



Дата/сумма/ставка/кол-во банко

15.янв 8 472,1 6,00 15

12.фев 9 325,3 6,00 17

12.мар 2 484,0 6,50 12

09.апр 2 394,0 6,50 10

14 мая 1 722,5 7,50 9



Как видно с февраля объем выдачи рефинанса сократился.

Было выдано в этом году

январь - 8,4 млрд

февраль - 9,3 млрд

март - 2,5 млрд

апрель - 2,4 млрд

май - 1,7 млрд

Но тут в июне лупанули 9,1 млрд Боюсь что гривнеукрепляж может закончится.За даними НБУ, 11 червня він вирішив надати 9,13 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 5 років під 7,5% річних, а також 117 млн грн - для двох банків на термін до 84 днів під 7,5%.На 10 червня заборгованість платоспроможних банків по рефінансуванню становила 74,5 млрд грн (на початок року - 61,85 млрд грн).Дата/сумма/ставка/кол-во банко15.янв 8 472,1 6,00 1512.фев 9 325,3 6,00 1712.мар 2 484,0 6,50 1209.апр 2 394,0 6,50 1014 мая 1 722,5 7,50 9Как видно с февраля объем выдачи рефинанса сократился.Было выдано в этом годуянварь - 8,4 млрдфевраль - 9,3 млрдмарт - 2,5 млрдапрель - 2,4 млрдмай - 1,7 млрдНо тут в июне лупанули 9,1 млрд

Можна дізнатися, як ця видача рефінансу на нещасних 9 млрд грн аж 14 банкам може зупинити зміцнення курсу гривні?Ви явно "тонко" натякаєте, що ці гроші підуть на купівлю ОВДП у вівторок і там не буде нерезидентів, отже не буде продажу валюти від них і зміцнення грн зупиниться.Вам, як людині яка добре знається на всіх питаннях ОВДП, не треба пояснювати, сподіваюся, що довгостроковий рефінанс НІКОЛИ НЕ БУВ рушійною силою розміщення ОВДП. Суми таких видач і розміщень зовсім не співмірні, більше того, видані рефінанси НІКОЛИ ПОВНІСТЮ в ОВДП не йшли.Гривня зараз зміцнюється на абсолютно зрозумілих фундаментальних чинниках - високі ціни на продукцію металургійного, видобувного і аграрного комплексів, значний ріст 25-30% експорту, ріст експортних надходжень на більше 25% від ІТ, значний ріст надходжень від заробітчан і тд. Все детально обговорено раніше.За минулий тиждень НБУ викупив 375 млн уо, а нерезиденти взяли ОВДП на 6 млрд, а це десь 230 млн уо, отже 145 млн - надлишок пропозиції від експорту.Станом на зараз укрзалізниця тягне з тендером на нові вагони на суму 3 млрд грн, укравтодор через погоду затримується з роботами на суму не менше 10 млрд грн. Моеже цей рефінанс піде на витрати автодору? Або певні "свої-схематозні" банки, розуміючи ситуацію в ОВДП вирішили терміново підзаробити (скоро вибори, вже на відосіках з айфону в ютюбі не пройдеш, треба буде грандіозне фінансування на "потьомкінські села") і ця сума тільки збільшить попит на ОВДП і обсяг розміщення?