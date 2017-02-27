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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7806780778087809
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:54

  juristkostya написав:
  s0v7a написав: І поки що всі його інтервенції направлені в бік середнсозваженої річної! Отакої...

как можно стремиться к величине, которую сам НБУ узнает только с январе?



Витаю, juristkostya.

Розтлумачую:

Середньо зважене по обертах міжбанку з початку року.

Вона повністю співпаде з середньорічною зваженою на кінець року.
Та так я її називаю подаючи щотижневе значення тієї величини.

juristkostya, ми вже з Вами колись царапались! Ви хочете нового гвалту. Я ні. Я вже зрозумів, що Ви на другому боці, на боці олігархів, тому мені з Вами на по одному путі.

Ви в недругах!

ВО

PS
Здається мене вже забагато. "Пішов я прімус починяти", щоб ні кого більше не чіпляти... :oops:

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 12 чер, 2021 11:02, всього редагувалось 2 разів.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:55

  zzzzzz написав:Боюсь что гривнеукрепляж может закончится.


НБУ ВИДІЛИВ 9,1 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАННЯ НА ТЕРМІН ДО 5 РОКІВ ДЛЯ 14 БАНКІВ

За даними НБУ, 11 червня він вирішив надати 9,13 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 5 років під 7,5% річних, а також 117 млн грн - для двох банків на термін до 84 днів під 7,5%.

На 10 червня заборгованість платоспроможних банків по рефінансуванню становила 74,5 млрд грн (на початок року - 61,85 млрд грн).

Дата/сумма/ставка/кол-во банко
15.янв 8 472,1 6,00 15
12.фев 9 325,3 6,00 17
12.мар 2 484,0 6,50 12
09.апр 2 394,0 6,50 10
14 мая 1 722,5 7,50 9

Как видно с февраля объем выдачи рефинанса сократился.
Было выдано в этом году
январь - 8,4 млрд
февраль - 9,3 млрд
март - 2,5 млрд
апрель - 2,4 млрд
май - 1,7 млрд
Но тут в июне лупанули 9,1 млрд


Боюсь что гривнеукрепляж может закончится

не факт, от банков просто в ультимативном тоне требуют увеличить кредитование экономики(бизнеса), что делать...приходится на "это" занимать у НБУ (учетная ставка пока позволяет не быть в минусе)

в нашей стране внезапно может закончится многое, но жадность -никогда
пока есть заказ на укрепление гривны -НБУ будет его выполнять по мере возможности (возможности еще не исчерпались)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:03

  s0v7a написав:

Витаю, Ой+.
Ви бачите більші відсотки за річним терміном? Я ні!

А ось за більш довгостроковими бумагами, я не буду сперечатись!

Тількі у нас за рік багато чого міняється, в пройдешньому рукотворна девальвація.

Хай щастить!


Навзаєм вітаю!
Можна входити у папери які вже обертаються на ринку. Наприклад, UA4000204572 Дата погашення 03.08.2022 - чуть більше року.
В середньому фіз.особи у нас влазять на 450 тис.грн. в ОВДП, тоді і буде 10,65% чистими. Хоча номінальна дохідність у них 16%.
Не сприйміть за агітацію, але наразі по депо зовсім убого стало.
Ой+
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