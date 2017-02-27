Витаю, Ой+. Ви бачите більші відсотки за річним терміном? Я ні!
А ось за більш довгостроковими бумагами, я не буду сперечатись!
Тількі у нас за рік багато чого міняється, в пройдешньому рукотворна девальвація.
Хай щастить!
Навзаєм вітаю! Можна входити у папери які вже обертаються на ринку. Наприклад, UA4000204572 Дата погашення 03.08.2022 - чуть більше року. В середньому фіз.особи у нас влазять на 450 тис.грн. в ОВДП, тоді і буде 10,65% чистими. Хоча номінальна дохідність у них 16%. Не сприйміть за агітацію, але наразі по депо зовсім убого стало.
Ой+ написав:Рівень входження все ж таки трохи нижчий по вашому прикладу - 101500 грн. 107 буде на виході. Плюс ОВДП без податків і можна підібрати 11-12% чистими, що відповідає 14-15 по вкладам. Ну так як більшість суми вкладів і так належить незначній к-ті вкладників (менше 100 тис.) і вклади у них більш ніж дозволяють зайти в ОВДП, то ще більш незрозуміло, що ж їх все таки тримає у депоставках менших за інфляцію.
Наприклад, необхідність подавати податкову декларацію з прибутком з овдп
Сидел вот считал ..... -56% к прошлому году по июню....
Прочитал ВСЕ победные реляции .
ХЕР его знает , может только у меня все так .
Продажи лежат , оборотки нет ,...... Производители спрашивают ,когда же заказ ?
Мля, скорее всего только у меня . Господи , Спаси Украину .... и меня !
холява написав:Всем Добрый Вечер ! Всем Здоровья !
Ну , честно , ужу читать страшно ! Я рад , что Первое апреля удалось . Вы понимаете , что положительные эмоции обязаны быть ! Выбросьте отрицательное из головы . Президент -выбран , не изменишь. Карантин (меры ) введен . Меры во многом исполняются . Президент не прячется за венками , а выступает по телику . Не скулите !!! Просто каждый должен (обязан в этой ситуации ) НЕ писать негатив. Многие читают , многие принимают решения . Вот читаю Краснодарского орла "Replay" ну укакаться можно от написанного . Все , тапочки, крестик , молитву и в крематорий .
Сидел вот считал ..... -56% к прошлому году по июню....
Прочитал ВСЕ победные реляции .
ХЕР его знает , может только у меня все так .
Продажи лежат , оборотки нет ,...... Производители спрашивают ,когда же заказ ?
Мля, скорее всего только у меня . Господи , Спаси Украину .... и меня !
холява написав:Всем Добрый Вечер ! Всем Здоровья !
Ну , честно , ужу читать страшно ! Я рад , что Первое апреля удалось . Вы понимаете , что положительные эмоции обязаны быть ! Выбросьте отрицательное из головы . Президент -выбран , не изменишь. Карантин (меры ) введен . Меры во многом исполняются . Президент не прячется за венками , а выступает по телику . Не скулите !!! Просто каждый должен (обязан в этой ситуации ) НЕ писать негатив. Многие читают , многие принимают решения . Вот читаю Краснодарского орла "Replay" ну укакаться можно от написанного . Все , тапочки, крестик , молитву и в крематорий .
С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.
sergey_sryvkin написав:Наприклад, необхідність подавати податкову декларацію з прибутком з овдп
Тому треба, щоб всі все декларували, бо дійсно маємо купу "злиденних" чинуш в яких багатющі бабусі чи тьоті і племінниці і т.д. Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти.