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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7807780878097810>
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:54

  juristkostya написав:
  s0v7a написав: І поки що всі його інтервенції направлені в бік середнсозваженої річної! Отакої...

как можно стремиться к величине, которую сам НБУ узнает только с январе?



Витаю, juristkostya.

Розтлумачую:

Середньо зважене по обертах міжбанку з початку року.

Вона повністю співпаде з середньорічною зваженою на кінець року.
Та так я її називаю подаючи щотижневе значення тієї величини.

juristkostya, ми вже з Вами колись царапались! Ви хочете нового гвалту. Я ні. Я вже зрозумів, що Ви на другому боці, на боці олігархів, тому мені з Вами на по одному путі.

Ви в недругах!

ВО

PS
Здається мене вже забагато. "Пішов я прімус починяти", щоб ні кого більше не чіпляти... :oops:

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 12 чер, 2021 11:02, всього редагувалось 2 разів.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:55

  zzzzzz написав:Боюсь что гривнеукрепляж может закончится.


НБУ ВИДІЛИВ 9,1 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАННЯ НА ТЕРМІН ДО 5 РОКІВ ДЛЯ 14 БАНКІВ

За даними НБУ, 11 червня він вирішив надати 9,13 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 5 років під 7,5% річних, а також 117 млн грн - для двох банків на термін до 84 днів під 7,5%.

На 10 червня заборгованість платоспроможних банків по рефінансуванню становила 74,5 млрд грн (на початок року - 61,85 млрд грн).

Дата/сумма/ставка/кол-во банко
15.янв 8 472,1 6,00 15
12.фев 9 325,3 6,00 17
12.мар 2 484,0 6,50 12
09.апр 2 394,0 6,50 10
14 мая 1 722,5 7,50 9

Как видно с февраля объем выдачи рефинанса сократился.
Было выдано в этом году
январь - 8,4 млрд
февраль - 9,3 млрд
март - 2,5 млрд
апрель - 2,4 млрд
май - 1,7 млрд
Но тут в июне лупанули 9,1 млрд


Боюсь что гривнеукрепляж может закончится

не факт, от банков просто в ультимативном тоне требуют увеличить кредитование экономики(бизнеса), что делать...приходится на "это" занимать у НБУ (учетная ставка пока позволяет не быть в минусе)

в нашей стране внезапно может закончится многое, но жадность -никогда
пока есть заказ на укрепление гривны -НБУ будет его выполнять по мере возможности (возможности еще не исчерпались)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:03

  s0v7a написав:

Витаю, Ой+.
Ви бачите більші відсотки за річним терміном? Я ні!

А ось за більш довгостроковими бумагами, я не буду сперечатись!

Тількі у нас за рік багато чого міняється, в пройдешньому рукотворна девальвація.

Хай щастить!


Навзаєм вітаю!
Можна входити у папери які вже обертаються на ринку. Наприклад, UA4000204572 Дата погашення 03.08.2022 - чуть більше року.
В середньому фіз.особи у нас влазять на 450 тис.грн. в ОВДП, тоді і буде 10,65% чистими. Хоча номінальна дохідність у них 16%.
Не сприйміть за агітацію, але наразі по депо зовсім убого стало.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:42

  Ой+ написав:Рівень входження все ж таки трохи нижчий по вашому прикладу - 101500 грн. 107 буде на виході. Плюс ОВДП без податків і можна підібрати 11-12% чистими, що відповідає 14-15 по вкладам. Ну так як більшість суми вкладів і так належить незначній к-ті вкладників (менше 100 тис.) і вклади у них більш ніж дозволяють зайти в ОВДП, то ще більш незрозуміло, що ж їх все таки тримає у депоставках менших за інфляцію.

Наприклад, необхідність подавати податкову декларацію з прибутком з овдп
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:16

  холява написав:Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?


Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !


  холява написав:Всем Добрый Вечер !
Всем Здоровья !

Ну , честно , ужу читать страшно !
Я рад , что Первое апреля удалось .
Вы понимаете , что положительные эмоции обязаны быть !
Выбросьте отрицательное из головы .
Президент -выбран , не изменишь.
Карантин (меры ) введен .
Меры во многом исполняются .
Президент не прячется за венками , а выступает по телику .
Не скулите !!!
Просто каждый должен (обязан в этой ситуации ) НЕ писать негатив.
Многие читают , многие принимают решения .
Вот читаю Краснодарского орла "Replay" ну укакаться можно от написанного .
Все , тапочки, крестик , молитву и в крематорий .

Ну, не психуйте !
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:32

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  ruvex написав:
  холява написав:Всем Добрый Вечер !

Сидел вот считал .....
-56% к прошлому году по июню....

Прочитал ВСЕ победные реляции .

ХЕР его знает , может только у меня все так .

Продажи лежат , оборотки нет ,......
Производители спрашивают ,когда же заказ ?


Мля, скорее всего только у меня .
Господи , Спаси Украину .... и меня !


  холява написав:Всем Добрый Вечер !
Всем Здоровья !

Ну , честно , ужу читать страшно !
Я рад , что Первое апреля удалось .
Вы понимаете , что положительные эмоции обязаны быть !
Выбросьте отрицательное из головы .
Президент -выбран , не изменишь.
Карантин (меры ) введен .
Меры во многом исполняются .
Президент не прячется за венками , а выступает по телику .
Не скулите !!!
Просто каждый должен (обязан в этой ситуации ) НЕ писать негатив.
Многие читают , многие принимают решения .
Вот читаю Краснодарского орла "Replay" ну укакаться можно от написанного .
Все , тапочки, крестик , молитву и в крематорий .

Ну, не психуйте !

:mrgreen:
Все буде добре!©
Все буде УСПІХ!© :D
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 12 чер, 2021 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:38

С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?
если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 чер, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:45

Насколько легко ставить диагноз кому-то, настолько тяжелее его поставить себе лично.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 12 чер, 2021 15:08, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Наприклад, необхідність подавати податкову декларацію з прибутком з овдп


Тому треба, щоб всі все декларували, бо дійсно маємо купу "злиденних" чинуш в яких багатющі бабусі чи тьоті і племінниці і т.д. Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти.
Ой+
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