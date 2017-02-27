|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:05
Ой+ написав: sergey_sryvkin написав:
Наприклад, необхідність подавати податкову декларацію з прибутком з овдп
Тому треба, щоб всі все декларували, бо дійсно маємо купу "злиденних" чинуш в яких багатющі бабусі чи тьоті і племінниці і т.д. Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти.
если найдете варианты -сообщите )))
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6628
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2769 раз.
- Подякували: 2251 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:10
Ой+ написав:
Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти
Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
А свої - можна влити в бетон, - але з РОЗУМОМ!(в ліквідний бетон/нормальну локацію)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:41
ruvex написав:
Насколько легко ставить диагноз кому-то, настолько тяжелее его поставить себе лично.
. Где было написано диагноз? Ну , да ладно .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3234
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 3192 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:01
Успіх написав: Ой+ написав:
Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти
Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
А свої - можна влити в бетон, - але з РОЗУМОМ!(в ліквідний бетон/нормальну локацію)
чому не береш? якщо такий розумний.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24966
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 1923 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:12
Успіх написав:
Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
"Їхні" гроші під інший %. Ось тільки заголовок і одне речення:
Так що маржа росте.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4338
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:22
flyman написав: Успіх написав: Ой+ написав:
Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти
Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
А свої - можна влити в бетон, - але з РОЗУМОМ!(в ліквідний бетон/нормальну локацію)
чому не береш? якщо такий розумний.
На перший внесок треба мати 💸
А ти ж знаєш, що я скирдую на ремонт смарту.
А пускати "під ніж"🔪 свою подушку безпеки - нема дурних! 🐐
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:35
холява написав:
С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.
Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее.
Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У доброй
половины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !
-
heineken
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:39
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
А свої - можна влити в бетон, - але з РОЗУМОМ!(в ліквідний бетон/нормальну локацію)
чому не береш? якщо такий розумний.
На перший внесок треба мати 💸
А ти ж знаєш, що я скирдую на ремонт смарту.
А пускати "під ніж"🔪 свою подушку безпеки - нема дурних! 🐐
та знаєм, віддав овнозабудовнику, тепер бідкаєшся
пустив під ніж всі свої депостовпчики, що навіть чахлий бізнес немає оборотних коштів.
бетон івно, але більше нема куди Успіху бабло про$ирати
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24966
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 1923 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25999
|3564840
|
Суб 12 чер, 2021 16:53
razor
|
|941
|235605
|
|
|7527
|1816032
|
П'ят 11 чер, 2021 15:49
ЛОБ
|