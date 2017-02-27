Додано: Суб 12 чер, 2021 16:35

холява написав: С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда. С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.

Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее.Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У добройполовины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !