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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7808780978107811
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:59

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?
если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий.

Попытаюсь перевернуть восприятие мира. И, точнее сделать восприятие правильным :D .
Канаты резиновые. :)
Связаны аренда и цена через ставку капитализации (К).
К=годовая аренда/цена (пренебрежём всякими коэффициентами).
Не правда ли ставка капитализации похожа на % по депозиту? :)
Теперь представим, что ушлый "депозитчик" решил больше получить доходов и удвоил сумму вклада. Стал ли он больше зарабатывать? Нет. Он заработает столько же, т.к. банк в 2раза опустил ставку. :)
В применении в недвижимости. Цены выросли в два раза, а аренда на месте. Значит на рынке снизилась ставка капитализации. Арендодатели готовы ( вынуждены) жить при меньшей доходности. Если у них раньше было 10%, то сейчас %5 годовых и они счастливы, т.к. продолжают сдавать дальше.
Раньше по депозитам было 14%, а сейчас 7% и все счастливы, т.к. продолжают нести деньги в банк.
Тема непростая, при кажущейся простоте. Тут желательно подчитать книги. Но, 2-х словах как-то так.
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