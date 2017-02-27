Попытаюсь перевернуть восприятие мира. И, точнее сделать восприятие правильным .
Канаты резиновые.
Связаны аренда и цена через ставку капитализации (К).
К=годовая аренда/цена (пренебрежём всякими коэффициентами).
Не правда ли ставка капитализации похожа на % по депозиту?
Теперь представим, что ушлый "депозитчик" решил больше получить доходов и удвоил сумму вклада. Стал ли он больше зарабатывать? Нет. Он заработает столько же, т.к. банк в 2раза опустил ставку.
В применении в недвижимости. Цены выросли в два раза, а аренда на месте. Значит на рынке снизилась ставка капитализации. Арендодатели готовы ( вынуждены) жить при меньшей доходности. Если у них раньше было 10%, то сейчас %5 годовых и они счастливы, т.к. продолжают сдавать дальше.
Раньше по депозитам было 14%, а сейчас 7% и все счастливы, т.к. продолжают нести деньги в банк.
Тема непростая, при кажущейся простоте. Тут желательно подчитать книги. Но, 2-х словах как-то так.