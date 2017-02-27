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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7808780978107811 Додано: Суб 12 чер, 2021 17:59 vitaliian написав: Investor_K написав: Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь? Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь? если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий. если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий.

Попытаюсь перевернуть восприятие мира. И, точнее сделать восприятие правильным .

Канаты резиновые.

Связаны аренда и цена через ставку капитализации (К).

К=годовая аренда/цена (пренебрежём всякими коэффициентами).

Не правда ли ставка капитализации похожа на % по депозиту?

Теперь представим, что ушлый "депозитчик" решил больше получить доходов и удвоил сумму вклада. Стал ли он больше зарабатывать? Нет. Он заработает столько же, т.к. банк в 2раза опустил ставку.

В применении в недвижимости. Цены выросли в два раза, а аренда на месте. Значит на рынке снизилась ставка капитализации. Арендодатели готовы ( вынуждены) жить при меньшей доходности. Если у них раньше было 10%, то сейчас %5 годовых и они счастливы, т.к. продолжают сдавать дальше.

Раньше по депозитам было 14%, а сейчас 7% и все счастливы, т.к. продолжают нести деньги в банк.

Тема непростая, при кажущейся простоте. Тут желательно подчитать книги. Но, 2-х словах как-то так. Попытаюсь перевернуть восприятие мира. И, точнее сделать восприятие правильнымСвязаны аренда и цена через ставку капитализации (К).К=годовая аренда/цена (пренебрежём всякими коэффициентами).Не правда ли ставка капитализации похожа на % по депозиту?Теперь представим, что ушлый "депозитчик" решил больше получить доходов и удвоил сумму вклада. Стал ли он больше зарабатывать? Нет. Он заработает столько же, т.к. банк в 2раза опустил ставку.В применении в недвижимости. Цены выросли в два раза, а аренда на месте. Значит на рынке снизилась ставка капитализации. Арендодатели готовы ( вынуждены) жить при меньшей доходности. Если у них раньше было 10%, то сейчас %5 годовых и они счастливы, т.к. продолжают сдавать дальше.Раньше по депозитам было 14%, а сейчас 7% и все счастливы, т.к. продолжают нести деньги в банк.Тема непростая, при кажущейся простоте. Тут желательно подчитать книги. Но, 2-х словах как-то так. oleg49 Повідомлень: 273 З нами з: 22.10.10 Подякував: 9 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:04 heineken написав: холява написав: С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда. С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.

Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее.

Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У доброй

половины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки ! Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На самом деле все гораздо сложнее.Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У добройполовины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !

Підозрюю, камінь в мій город, і якби не колега з Станіслава, я б і не побачив, бо Ви в мене давно в ігнорі. Маю пару хвилин і зараз вихідний - можна поофтопити-пофлудити, тому відповім.

Ви можете як завгодно довго і експресивно екстраполювати свій власний суб’єктивний, ситуативний бізнес промах на всю економіку країни, заспокоюючи та виправдовуючи себе. Але це жодним чином не змінить ситуації, яка склалася і не змінить чинників, які впливають зараз на зміцнення грн.. І якщо в цій темі ми пробуємо спрогнозувати курс грн/дол. США на якийсь термін, то ми повинні розглядати об’єктив і актуальні чинники, а не викладати суб’єктивні сприйняття життя пересічного, бачення економічної справедливості, чи демографічне майбутнє і тд. Я вже не один раз звертав на це увагу. З рівнів 28,++ я викладаю чинники і бачення зміцнення нацвалюти, а мені розказують про рожеві окуляри, біду в пенсіонерів, недовчених без батьків підлітків і тд. Але ми не у верховній раді і попри всі емоційні висе… виступи, гривня зміцнилася до 27, яких тут ніхто і ніяк не чекав і буде зміцнюватися далі…

А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок.

Я не психоаналітик, щоб розбирати тут травми, страхи, комплекси і допомагати з ними боротися… Тут гілка про курс і його перспективи. Підозрюю, камінь в мій город, і якби не колега з Станіслава, я б і не побачив, бо Ви в мене давно в ігнорі. Маю пару хвилин і зараз вихідний - можна поофтопити-пофлудити, тому відповім.Ви можете як завгодно довго і експресивно екстраполювати свій власний суб’єктивний, ситуативний бізнес промах на всю економіку країни, заспокоюючи та виправдовуючи себе. Але це жодним чином не змінить ситуації, яка склалася і не змінить чинників, які впливають зараз на зміцнення грн.. І якщо в цій темі ми пробуємо спрогнозувати курс грн/дол. США на якийсь термін, то ми повинні розглядати об’єктив і актуальні чинники, а не викладати суб’єктивні сприйняття життя пересічного, бачення економічної справедливості, чи демографічне майбутнє і тд. Я вже не один раз звертав на це увагу. З рівнів 28,++ я викладаю чинники і бачення зміцнення нацвалюти, а мені розказують про рожеві окуляри, біду в пенсіонерів, недовчених без батьків підлітків і тд. Але ми не у верховній раді і попри всі емоційні висе… виступи, гривня зміцнилася до 27, яких тут ніхто і ніяк не чекав і буде зміцнюватися далі…А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок.Я не психоаналітик, щоб розбирати тут травми, страхи, комплекси і допомагати з ними боротися… Тут гілка про курс і його перспективи. orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3914 З нами з: 10.03.14 Подякував: 5235 раз. Подякували: 4911 раз. Профіль 3 7 19 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:28 Re: Валютный рынок в контексте ДС orest написав: А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок. А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок. Підтримаю

Тим більше що бізнес це така штука в якому ти виграєш те...що програли конкуренти

Є правда випадки,коли створюються абсолютно нові товари...але як правило з часом виявляється що абсолютно новий товар(та ж мобілка з камерою в пару десятків мегапікселів) вбиває професійні фотоапарати і відеокамери...хоча вона мала вбити тільки провідний телефонний звязок....



Тому

Якщо Ви( heineken) програли - значить хтось зайняв ваше місце і виграв...

Так що длдя Вас це стимул поборотись в інших галузях

Для того хто Вас переміг - це задоволення від отриманого..



ПС

Мене витіснили з будівельного ринку за рахунок використання конструкцій які я почав впроваджувати одним з перших у житловому будівництві...

І що мені плакати?

Я просто переорієнтувався і тепер у власне задоволення використовую той час(вільний) який в мене зявився. ПідтримаюТим більше що бізнес це така штука в якому ти виграєш те...що програли конкурентиЄ правда випадки,коли створюються абсолютно нові товари...але як правило з часом виявляється що абсолютно новий товар(та ж мобілка з камерою в пару десятків мегапікселів) вбиває професійні фотоапарати і відеокамери...хоча вона мала вбити тільки провідний телефонний звязок....ТомуЯкщо Ви( heineken) програли - значить хтось зайняв ваше місце і виграв...Так що длдя Вас це стимул поборотись в інших галузяхДля того хто Вас переміг - це задоволення від отриманого..ПСМене витіснили з будівельного ринку за рахунок використання конструкцій які я почав впроваджувати одним з перших у житловому будівництві...І що мені плакати?Я просто переорієнтувався і тепер у власне задоволення використовую той час(вільний) який в мене зявився. budivelnik

Повідомлень: 24512 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:50 heineken



Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку .

Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации . холява 2 Повідомлень: 3235 З нами з: 27.09.12 Подякував: 3150 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 21:36 orest написав: heineken написав: холява написав: С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда. С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.

Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее.

Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У доброй

половины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки ! Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На самом деле все гораздо сложнее.Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У добройполовины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !

Підозрюю, камінь в мій город, і якби не колега з Станіслава, я б і не побачив, бо Ви в мене давно в ігнорі. Маю пару хвилин і зараз вихідний - можна поофтопити-пофлудити, тому відповім.

Ви можете як завгодно довго і експресивно екстраполювати свій власний суб’єктивний, ситуативний бізнес промах на всю економіку країни, заспокоюючи та виправдовуючи себе. Але це жодним чином не змінить ситуації, яка склалася і не змінить чинників, які впливають зараз на зміцнення грн.. І якщо в цій темі ми пробуємо спрогнозувати курс грн/дол. США на якийсь термін, то ми повинні розглядати об’єктив і актуальні чинники, а не викладати суб’єктивні сприйняття життя пересічного, бачення економічної справедливості, чи демографічне майбутнє і тд. Я вже не один раз звертав на це увагу. З рівнів 28,++ я викладаю чинники і бачення зміцнення нацвалюти, а мені розказують про рожеві окуляри, біду в пенсіонерів, недовчених без батьків підлітків і тд. Але ми не у верховній раді і попри всі емоційні висе…

Я не психоаналітик, щоб розбирати тут травми, страхи, комплекси і допомагати з ними боротися… Тут гілка про курс і його перспективи. Підозрюю, камінь в мій город, і якби не колега з Станіслава, я б і не побачив, бо Ви в мене давно в ігнорі. Маю пару хвилин і зараз вихідний - можна поофтопити-пофлудити, тому відповім.Ви можете як завгодно довго і експресивно екстраполювати свій власний суб’єктивний, ситуативний бізнес промах на всю економіку країни, заспокоюючи та виправдовуючи себе. Але це жодним чином не змінить ситуації, яка склалася і не змінить чинників, які впливають зараз на зміцнення грн.. І якщо в цій темі ми пробуємо спрогнозувати курс грн/дол. США на якийсь термін, то ми повинні розглядати об’єктив і актуальні чинники, а не викладати суб’єктивні сприйняття життя пересічного, бачення економічної справедливості, чи демографічне майбутнє і тд. Я вже не один раз звертав на це увагу. З рівнів 28,++ я викладаю чинники і бачення зміцнення нацвалюти, а мені розказують про рожеві окуляри, біду в пенсіонерів, недовчених без батьків підлітків і тд. Але ми не у верховній раді і попри всі емоційні висе…Я не психоаналітик, щоб розбирати тут травми, страхи, комплекси і допомагати з ними боротися… Тут гілка про курс і його перспективи.

Міг би пишатися ,що привернув увагу шановного пана та примусив кнорати багато слів...але не можу.Бо пану трішки не вистачає вихованості та чемності.Так ,ви вірно вказали напрямок курсу та ,можливо,дали комусь не втратити гроші або заробити.Але навіщо ж так цим пишатися? Кожний прогноз може здійснитися з вірогідністю 50%. Інші люди можуть мати точку зору,яка не співпадає з вашою. Вам підіграв саітовий стрибок цін на сировину,який ви ніяк не прогнозували ще взимку.До того ж якби НБУ не став піднімати ставки та не вибрав шлях 2019 року в варіанті " лайт" та нерезиденти не стали в чергу за ОВДП,то і 27 не пробили б.З цінами на нафту ви теж мимо каси.Тому навіть якщо в липні і буде 26- все одно в жовні- листопаді буде 28.

А жаліти мене не треба,в мене все дуже добре.Я можу дозволити працювати грошам замість себе не на банальних депозитах під 6% річних,чого бажаю іншим форумчанам.Без поваги до вас та на правах оффтопу суботи... Міг би пишатися,що привернув увагу шановного пана та примусив кнорати багато слів...але не можу.Бо пану трішки не вистачає вихованості та чемності.Так ,ви вірно вказали напрямок курсу та ,можливо,дали комусь не втратити гроші або заробити.Але навіщо ж так цим пишатися? Кожний прогноз може здійснитися з вірогідністю 50%. Інші люди можуть мати точку зору,яка не співпадає з вашою. Вам підіграв саітовий стрибок цін на сировину,який ви ніяк не прогнозували ще взимку.До того ж якби НБУ не став піднімати ставки та не вибрав шлях 2019 року в варіанті " лайт" та нерезиденти не стали в чергу за ОВДП,то і 27 не пробили б.З цінами на нафту ви теж мимо каси.Тому навіть якщо в липні і буде 26- все одно в жовні- листопаді буде 28.А жаліти мене не треба,в мене все дуже добре.Я можу дозволити працювати грошам замість себе не на банальних депозитах під 6% річних,чого бажаю іншим форумчанам.Без поваги до вас та на правах оффтопу суботи... heineken

Повідомлень: 215 З нами з: 10.12.14 Подякував: 405 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 22:22 холява написав: heineken



Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку .

Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации . Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку .Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации .

очень часто, когда вы пытаетесь донести эту самую информацию, лично у меня складывается впечатление, что вы её подаёте с позиции: моя информация самая правдивая, а все кто не согласен-- либо делают неправильно, либо далёкие, а может и вовсе больны. возможно так кажется не только мне...

с уважением очень часто, когда вы пытаетесь донести эту самую информацию, лично у меня складывается впечатление, что вы её подаёте с позиции: моя информация самая правдивая, а все кто не согласен-- либо делают неправильно, либо далёкие, а может и вовсе больны. возможно так кажется не только мне...с уважением clash Повідомлень: 531 З нами з: 30.01.21 Подякував: 204 раз. Подякували: 98 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 01:02 clash написав: холява написав: heineken



Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку .

Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации . Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку .Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации .

очень часто, когда вы пытаетесь донести эту самую информацию, лично у меня складывается впечатление, что вы её подаёте с позиции: моя информация самая правдивая, а все кто не согласен-- либо делают неправильно, либо далёкие, а может и вовсе больны. возможно так кажется не только мне...

с уважением очень часто, когда вы пытаетесь донести эту самую информацию, лично у меня складывается впечатление, что вы её подаёте с позиции: моя информация самая правдивая, а все кто не согласен-- либо делают неправильно, либо далёкие, а может и вовсе больны. возможно так кажется не только мне...с уважением



Мля. Написал большой текст в ответ на этот коммент, но телефон все...

Потому скажу короче - вы здесь кто? И зачем?

Вы в магазине?

Вам кто-то что-то должен?

Вы за это бабки платите?

Или вы пришли сюда за информацией, которой в вашей собственной голове НЕТ?!



ТАК ЕСЛИ ВЫ САМИ ТУ..., простите, не знаете как оборачивать свои деньги, ТО В КАКОЙ МОМЕНТ СВОЕЙ ЖИЗНИ..., ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО ВАМ ДОЛЖНЫ ЭТИ ЗНАНИЯ ПРЕДОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНО!!!! И при этом, в ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ВАС ФОРМЕ?!...



Вы не оху...ли случайно?!



Знаете, как заработать на свободных деньгах - отлично! Вперёд! Буду признателен, если поделитесь опытом...

Не знаете как? Так херли Вы тут о своих 'ощущениях' нам рассказываете...

Здесь что, АТБ?!

Бесит, мля... Мля. Написал большой текст в ответ на этот коммент, но телефон все...Потому скажу короче - вы здесь кто? И зачем?Вы в магазине?Вам кто-то что-то должен?Вы за это бабки платите?Или вы пришли сюда за информацией, которой в вашей собственной голове НЕТ?!ТАК ЕСЛИ ВЫ САМИ ТУ..., простите, не знаете как оборачивать свои деньги, ТО В КАКОЙ МОМЕНТ СВОЕЙ ЖИЗНИ..., ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО ВАМ ДОЛЖНЫ ЭТИ ЗНАНИЯ ПРЕДОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНО!!!! И при этом, в ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ВАС ФОРМЕ?!...Вы не оху...ли случайно?!Знаете, как заработать на свободных деньгах - отлично! Вперёд! Буду признателен, если поделитесь опытом...Не знаете как? Так херли Вы тут о своих 'ощущениях' нам рассказываете...Здесь что, АТБ?!Бесит, мля... Amat Повідомлень: 1946 З нами з: 21.12.11 Подякував: 76 раз. Подякували: 548 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7808780978107811 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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