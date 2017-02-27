Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?
если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий.
Попытаюсь перевернуть восприятие мира. И, точнее сделать восприятие правильным . Канаты резиновые. Связаны аренда и цена через ставку капитализации (К). К=годовая аренда/цена (пренебрежём всякими коэффициентами). Не правда ли ставка капитализации похожа на % по депозиту? Теперь представим, что ушлый "депозитчик" решил больше получить доходов и удвоил сумму вклада. Стал ли он больше зарабатывать? Нет. Он заработает столько же, т.к. банк в 2раза опустил ставку. В применении в недвижимости. Цены выросли в два раза, а аренда на месте. Значит на рынке снизилась ставка капитализации. Арендодатели готовы ( вынуждены) жить при меньшей доходности. Если у них раньше было 10%, то сейчас %5 годовых и они счастливы, т.к. продолжают сдавать дальше. Раньше по депозитам было 14%, а сейчас 7% и все счастливы, т.к. продолжают нести деньги в банк. Тема непростая, при кажущейся простоте. Тут желательно подчитать книги. Но, 2-х словах как-то так.
холява написав:С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.
Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее. Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У доброй половины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !
Підозрюю, камінь в мій город, і якби не колега з Станіслава, я б і не побачив, бо Ви в мене давно в ігнорі. Маю пару хвилин і зараз вихідний - можна поофтопити-пофлудити, тому відповім. Ви можете як завгодно довго і експресивно екстраполювати свій власний суб’єктивний, ситуативний бізнес промах на всю економіку країни, заспокоюючи та виправдовуючи себе. Але це жодним чином не змінить ситуації, яка склалася і не змінить чинників, які впливають зараз на зміцнення грн.. І якщо в цій темі ми пробуємо спрогнозувати курс грн/дол. США на якийсь термін, то ми повинні розглядати об’єктив і актуальні чинники, а не викладати суб’єктивні сприйняття життя пересічного, бачення економічної справедливості, чи демографічне майбутнє і тд. Я вже не один раз звертав на це увагу. З рівнів 28,++ я викладаю чинники і бачення зміцнення нацвалюти, а мені розказують про рожеві окуляри, біду в пенсіонерів, недовчених без батьків підлітків і тд. Але ми не у верховній раді і попри всі емоційні висе… виступи, гривня зміцнилася до 27, яких тут ніхто і ніяк не чекав і буде зміцнюватися далі… А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок. Я не психоаналітик, щоб розбирати тут травми, страхи, комплекси і допомагати з ними боротися… Тут гілка про курс і його перспективи.
orest написав:А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок.
Підтримаю Тим більше що бізнес це така штука в якому ти виграєш те...що програли конкуренти Є правда випадки,коли створюються абсолютно нові товари...але як правило з часом виявляється що абсолютно новий товар(та ж мобілка з камерою в пару десятків мегапікселів) вбиває професійні фотоапарати і відеокамери...хоча вона мала вбити тільки провідний телефонний звязок....
Тому Якщо Ви( heineken) програли - значить хтось зайняв ваше місце і виграв... Так що длдя Вас це стимул поборотись в інших галузях Для того хто Вас переміг - це задоволення від отриманого..
ПС Мене витіснили з будівельного ринку за рахунок використання конструкцій які я почав впроваджувати одним з перших у житловому будівництві... І що мені плакати? Я просто переорієнтувався і тепер у власне задоволення використовую той час(вільний) який в мене зявився.
Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку . Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации .
холява написав:С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.
Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее. Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У доброй половины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !
Підозрюю, камінь в мій город, і якби не колега з Станіслава, я б і не побачив, бо Ви в мене давно в ігнорі. Маю пару хвилин і зараз вихідний - можна поофтопити-пофлудити, тому відповім. Ви можете як завгодно довго і експресивно екстраполювати свій власний суб’єктивний, ситуативний бізнес промах на всю економіку країни, заспокоюючи та виправдовуючи себе. Але це жодним чином не змінить ситуації, яка склалася і не змінить чинників, які впливають зараз на зміцнення грн.. І якщо в цій темі ми пробуємо спрогнозувати курс грн/дол. США на якийсь термін, то ми повинні розглядати об’єктив і актуальні чинники, а не викладати суб’єктивні сприйняття життя пересічного, бачення економічної справедливості, чи демографічне майбутнє і тд. Я вже не один раз звертав на це увагу. З рівнів 28,++ я викладаю чинники і бачення зміцнення нацвалюти, а мені розказують про рожеві окуляри, біду в пенсіонерів, недовчених без батьків підлітків і тд. Але ми не у верховній раді і попри всі емоційні висе… Я не психоаналітик, щоб розбирати тут травми, страхи, комплекси і допомагати з ними боротися… Тут гілка про курс і його перспективи.
Міг би пишатися ,що привернув увагу шановного пана та примусив кнорати багато слів...але не можу.Бо пану трішки не вистачає вихованості та чемності.Так ,ви вірно вказали напрямок курсу та ,можливо,дали комусь не втратити гроші або заробити.Але навіщо ж так цим пишатися? Кожний прогноз може здійснитися з вірогідністю 50%. Інші люди можуть мати точку зору,яка не співпадає з вашою. Вам підіграв саітовий стрибок цін на сировину,який ви ніяк не прогнозували ще взимку.До того ж якби НБУ не став піднімати ставки та не вибрав шлях 2019 року в варіанті " лайт" та нерезиденти не стали в чергу за ОВДП,то і 27 не пробили б.З цінами на нафту ви теж мимо каси.Тому навіть якщо в липні і буде 26- все одно в жовні- листопаді буде 28. А жаліти мене не треба,в мене все дуже добре.Я можу дозволити працювати грошам замість себе не на банальних депозитах під 6% річних,чого бажаю іншим форумчанам.Без поваги до вас та на правах оффтопу суботи...
Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку . Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации .
очень часто, когда вы пытаетесь донести эту самую информацию, лично у меня складывается впечатление, что вы её подаёте с позиции: моя информация самая правдивая, а все кто не согласен-- либо делают неправильно, либо далёкие, а может и вовсе больны. возможно так кажется не только мне... с уважением
Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку . Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации .
очень часто, когда вы пытаетесь донести эту самую информацию, лично у меня складывается впечатление, что вы её подаёте с позиции: моя информация самая правдивая, а все кто не согласен-- либо делают неправильно, либо далёкие, а может и вовсе больны. возможно так кажется не только мне... с уважением
Мля. Написал большой текст в ответ на этот коммент, но телефон все... Потому скажу короче - вы здесь кто? И зачем? Вы в магазине? Вам кто-то что-то должен? Вы за это бабки платите? Или вы пришли сюда за информацией, которой в вашей собственной голове НЕТ?!
ТАК ЕСЛИ ВЫ САМИ ТУ..., простите, не знаете как оборачивать свои деньги, ТО В КАКОЙ МОМЕНТ СВОЕЙ ЖИЗНИ..., ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО ВАМ ДОЛЖНЫ ЭТИ ЗНАНИЯ ПРЕДОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНО!!!! И при этом, в ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ВАС ФОРМЕ?!...
Вы не оху...ли случайно?!
Знаете, как заработать на свободных деньгах - отлично! Вперёд! Буду признателен, если поделитесь опытом... Не знаете как? Так херли Вы тут о своих 'ощущениях' нам рассказываете... Здесь что, АТБ?! Бесит, мля...