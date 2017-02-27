Додано: Суб 12 чер, 2021 19:04

heineken написав: холява написав: С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда. С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.

Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее.

Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У доброй

половины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки ! Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На самом деле все гораздо сложнее.Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У добройполовины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !

Підозрюю, камінь в мій город, і якби не колега з Станіслава, я б і не побачив, бо Ви в мене давно в ігнорі. Маю пару хвилин і зараз вихідний - можна поофтопити-пофлудити, тому відповім.Ви можете як завгодно довго і експресивно екстраполювати свій власний суб’єктивний, ситуативний бізнес промах на всю економіку країни, заспокоюючи та виправдовуючи себе. Але це жодним чином не змінить ситуації, яка склалася і не змінить чинників, які впливають зараз на зміцнення грн.. І якщо в цій темі ми пробуємо спрогнозувати курс грн/дол. США на якийсь термін, то ми повинні розглядати об’єктив і актуальні чинники, а не викладати суб’єктивні сприйняття життя пересічного, бачення економічної справедливості, чи демографічне майбутнє і тд. Я вже не один раз звертав на це увагу. З рівнів 28,++ я викладаю чинники і бачення зміцнення нацвалюти, а мені розказують про рожеві окуляри, біду в пенсіонерів, недовчених без батьків підлітків і тд. Але ми не у верховній раді і попри всі емоційні висе… виступи, гривня зміцнилася до 27, яких тут ніхто і ніяк не чекав і буде зміцнюватися далі…А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок.Я не психоаналітик, щоб розбирати тут травми, страхи, комплекси і допомагати з ними боротися… Тут гілка про курс і його перспективи.