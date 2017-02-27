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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7809781078117812
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 08:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .

Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .

как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать, выросли долларовые цены у поставщиков, вы ошиблись в ассортименте, активизировались конкуренты, обанкротился ваш крупный клиент, изменилось налоговое законодательство, вы затарили склад импортом по курсу 28 и теперь по цене неконкурентны..

Сказать "мой оборот за год упал на 50%" - вообще ни о чём, чистая эмоция а-ля "было хорошо а стало плохо". Извините что встрял в ваш диалог. Если вам мой интеллектуальный уровень покажется низким, тоже извините.
vitaliian
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