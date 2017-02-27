как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать, выросли долларовые цены у поставщиков, вы ошиблись в ассортименте, активизировались конкуренты, обанкротился ваш крупный клиент, изменилось налоговое законодательство, вы затарили склад импортом по курсу 28 и теперь по цене неконкурентны..
Сказать "мой оборот за год упал на 50%" - вообще ни о чём, чистая эмоция а-ля "было хорошо а стало плохо". Извините что встрял в ваш диалог. Если вам мой интеллектуальный уровень покажется низким, тоже извините.