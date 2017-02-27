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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 чер, 2021 08:24
холява написав:
Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .
Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .
как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать, выросли долларовые цены у поставщиков, вы ошиблись в ассортименте, активизировались конкуренты, обанкротился ваш крупный клиент, изменилось налоговое законодательство, вы затарили склад импортом по курсу 28 и теперь по цене неконкурентны..
Сказать "мой оборот за год упал на 50%" - вообще ни о чём, чистая эмоция а-ля "было хорошо а стало плохо". Извините что встрял в ваш диалог. Если вам мой интеллектуальный уровень покажется низким, тоже извините.
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vitaliian
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Додано: Нед 13 чер, 2021 09:00
обороты смотря с чем сравнивать.
у меня дочька занималась продажей зоотоваров три года. Для неё он был не прибыльным, даже можно сказать убыточным, хотя др. не плохо имели.
Осенью 2019г. открыла тур. фирму и продала ЗОО бизнес - магазин, товары, оборудование и т.д.
Встряла как раз потом в начале 20г. с туризмом в карантины. Думала всё писец. Поменяла подход к рекламе, сняла по дешевле офисное пом., перешла в онлайн.
В городе, как банкопад был, так и туризм посыпался. Начали многие закрываться, т.к не умели быстро перестроится в своём бизнесе.
Они привыкли работать по старой схеме - помещения большие и раскошные, дорогая аренда, реклама на битбордах, которая дорогая и не оправданная. Завлекали скидками на туры и не считали, что они этими скидками рушат свой бизнес
У дочки наоборот дела при карантине пошли в гору. Сейчас уже сняла большое офисное помещ., именно офисное, но не торговое с отдельным входом и сумасшедшей арендой. Работает у неё 5 наёмных сотрудников, т.к очень много заявок на туры.
У др. спрашиваю - говорят нет клиентов на туры, сокращаем штат, закрываем свои представительства.
У дочки каждый месяц идёт финансовый подьём. В этом месяце уже в штате и бухг. и юрист, т.к большие обороты.
В конце лета открывает своё представительство в Киеве.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 13 чер, 2021 09:33
холява написав:
Это знаете ,как утром ,заходишь в общественный транспорт и вокруг пенсионеры толкающие , занимающие место себе и Марусе
, ну вообщем в круговороте жизни , но едущие на работу в транспорт не попадают.
Всем хорошего дня и настроения !
С Уважением .
Занимать место в общ.транспорте (пережиток совка), попробуйте где-то в европейском городе занять место и не пустить кого-то)))
Одеса 26,97-27,02 (когда пробьем вниз 27,0? на новой неделе?
)
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 13 чер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 09:48
clash написав: холява написав:heineken
Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку .
Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации .
очень часто, когда вы пытаетесь донести эту самую информацию, лично у меня складывается впечатление, что вы её подаёте с позиции: моя информация самая правдивая, а все кто не согласен-- либо делают неправильно, либо далёкие, а может и вовсе больны. возможно так кажется не только мне...
с уважением
А еще холява сквернословит и оскорбляет пенсионеров. Когда кульиурно обратил на это внимание, он вместо благодарностей и лайков начал говорить про деменцию. От такого цинизма его бизнес накроется - это кара сверху.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 09:53
vitaliian написав: холява написав:
Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .
Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .
как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать, выросли долларовые цены у поставщиков, вы ошиблись в ассортименте, активизировались конкуренты, обанкротился ваш крупный клиент, изменилось налоговое законодательство, вы затарили склад импортом по курсу 28 и теперь по цене неконкурентны..
Сказать "мой оборот за год упал на 50%" - вообще ни о чём, чистая эмоция а-ля "было хорошо а стало плохо". Извините что встрял в ваш диалог. Если вам мой интеллектуальный уровень покажется низким, тоже извините.
Ну да. Нет анализа. Просто констатация факта и эмоции. Каковы причины падения? Почему другие на коне?
К анализу приложить финансовый план (включая план инвестиционного развития) -ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе это плач полуобразованного студента колледжа.
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