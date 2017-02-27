Додано: Нед 13 чер, 2021 09:00

обороты смотря с чем сравнивать.

у меня дочька занималась продажей зоотоваров три года. Для неё он был не прибыльным, даже можно сказать убыточным, хотя др. не плохо имели.

Осенью 2019г. открыла тур. фирму и продала ЗОО бизнес - магазин, товары, оборудование и т.д.

Встряла как раз потом в начале 20г. с туризмом в карантины. Думала всё писец. Поменяла подход к рекламе, сняла по дешевле офисное пом., перешла в онлайн.

В городе, как банкопад был, так и туризм посыпался. Начали многие закрываться, т.к не умели быстро перестроится в своём бизнесе.

Они привыкли работать по старой схеме - помещения большие и раскошные, дорогая аренда, реклама на битбордах, которая дорогая и не оправданная. Завлекали скидками на туры и не считали, что они этими скидками рушат свой бизнес

У дочки наоборот дела при карантине пошли в гору. Сейчас уже сняла большое офисное помещ., именно офисное, но не торговое с отдельным входом и сумасшедшей арендой. Работает у неё 5 наёмных сотрудников, т.к очень много заявок на туры.

У др. спрашиваю - говорят нет клиентов на туры, сокращаем штат, закрываем свои представительства.

У дочки каждый месяц идёт финансовый подьём. В этом месяце уже в штате и бухг. и юрист, т.к большие обороты.

В конце лета открывает своё представительство в Киеве.