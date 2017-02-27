Додано: Нед 13 чер, 2021 11:02

Вот сейчас все мы ждем заседания ФРС и много говорим о программе выкупа долговых бумаг, которая сейчас, якобы и является эквивалентом "печатания денег" для рынков.А на самом деле этой весной на рынок выплеснулся совсем другой гигантский источник ликвидности, который собственно и объясняет все те странности, которые происходили с рынком в апреле и мае. Но начнем все по порядку.На прошлой неделе ФРС опубликовало очередную порцию своей внутренней отчетности, которую они должны публиковать по закону (ничего странного в этом нет).. И аналитики , которые как всегда досконально отслеживают работу ФРС, прошерстили эти данные и нашли очень любопытный факт. И естественно тут же сделали его достоянием гласности и широкой общественности. И лично для меня этот факт объяснил очень многое из того, что происходило со всеми мажорами на рынке в последние два месяца. Начнем сразу с графика.Общий счет Министерства финансов США (т.е. казначейства США) в Федеральном Резервном Банке.Теперь о механике этого графика. В США любые крупные расходы должны быть одобрены Конгрессом. Но после того, как программа расходов была одобрена, Министерство Финансов выпускает государственные облигации и продает их инвестором, таким образом получая деньги под финансирование одобренных Конгрессом затрат. Самым крупным (практически единственным) покупателем государственных облигаций Казначейства в последнее время (в время пандемии) является ФРС., который для этих целей включает печатный станок. Ведь в США только ФРС может печатать деньги.Таким образом имеем схему - Конгресс одобрил затраты. Министерство финансов выпустило государственные облигации (трежерис), ФРС напечатал деньги (в рамках программы количественного смягчения) и купил облигации у Минфина. Минфин получил деньги и начал их тратить на одобренные Конгрессом проекты.Но Минфин НЕ ОБЯЗАН тратить все и сразу. Минфин может тратить постепенно. И деньги, которые уже получены Минфином, но еще не потрачены, хранятся на Общем счету Минфина в ФРС. На графике изображен размер этого счета.Прошлым летом Конгресс выделили огромные суммы на экономическую программу борьбы с пандемией. Минфин выпустило облигации. ФРС напечатал деньги и купил облигации у Минфина. Всего 3 триллиона долларов. Но почему то Трамп не стал эти деньги тратить, а накопил весьма существенную кубышку на Общем счете Минфина в ФРС - 1.8 триллиона долларов. Это очень много. Такой вот правительственный общак, который Трамп хотел наверное потратить на свои цели, но не успел. К власти пришел Байден и забрал себе весь правительственный общак. И поставил Эллен смотрящей за этим общаком.А теперь посмотрите на график и оцените - что сделала Эллен с этим общаком - она его весь спустила. Потратила все этой весной. Вот именно отсюда и происходила то гигантское цунами ликвидности, которое выплеснулось на рынки в апреле и мае этого года.Таким образом имеем цифры - ФРС напечатало 3 триллиона долларов и отдало их Минфину. Минфин при Трампе 1.8 триллиона сложил в кубышку и не стал тратить. Потом пришла Эллен и сказала, что потратит все, кроме 500 млрд. на текущие расходы. И потратила. Сейчас ей осталось потратить еще 174 млрд до конца июня. И она уже потратила 1 триллион 125 миллиардов баксов из трамповской заначки. Сравните с программой количественного смягчения - 120 млрд в месяц.. За два месяца Эллен выкинула на рынок столько денег, сколько ФРС печатает за 9 месяцев.Собственно это и объясняет снижение курса доллара за последние два месяцы, и характер как это происходило. А все остальные валюты просто пёрли вверх против бакса, несмотря ни на какие данные и события на рынке. Но сейчас банкет практически закончен. Новых денег нет и взяться им негде. А теперь, увидев что Эллен сделала с деньгами, я думаю и Конгресс больше не будет спешить выделять новые средства. Эллен еще придется ответить за растрату общака - серьезные люди с нее за это еще спросят не по детски.Ну а нам я думаю, не стоит ждать дальнейшего снижения курса доллара. Эллен давно потратила все баксы.