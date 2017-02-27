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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7810781178127813>
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 08:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .

Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .

как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать, выросли долларовые цены у поставщиков, вы ошиблись в ассортименте, активизировались конкуренты, обанкротился ваш крупный клиент, изменилось налоговое законодательство, вы затарили склад импортом по курсу 28 и теперь по цене неконкурентны..

Сказать "мой оборот за год упал на 50%" - вообще ни о чём, чистая эмоция а-ля "было хорошо а стало плохо". Извините что встрял в ваш диалог. Если вам мой интеллектуальный уровень покажется низким, тоже извините.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 09:00

обороты смотря с чем сравнивать.
у меня дочька занималась продажей зоотоваров три года. Для неё он был не прибыльным, даже можно сказать убыточным, хотя др. не плохо имели.
Осенью 2019г. открыла тур. фирму и продала ЗОО бизнес - магазин, товары, оборудование и т.д.
Встряла как раз потом в начале 20г. с туризмом в карантины. Думала всё писец. Поменяла подход к рекламе, сняла по дешевле офисное пом., перешла в онлайн.
В городе, как банкопад был, так и туризм посыпался. Начали многие закрываться, т.к не умели быстро перестроится в своём бизнесе.
Они привыкли работать по старой схеме - помещения большие и раскошные, дорогая аренда, реклама на битбордах, которая дорогая и не оправданная. Завлекали скидками на туры и не считали, что они этими скидками рушат свой бизнес
У дочки наоборот дела при карантине пошли в гору. Сейчас уже сняла большое офисное помещ., именно офисное, но не торговое с отдельным входом и сумасшедшей арендой. Работает у неё 5 наёмных сотрудников, т.к очень много заявок на туры.
У др. спрашиваю - говорят нет клиентов на туры, сокращаем штат, закрываем свои представительства.
У дочки каждый месяц идёт финансовый подьём. В этом месяце уже в штате и бухг. и юрист, т.к большие обороты.
В конце лета открывает своё представительство в Киеве.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 09:33

  холява написав:
Это знаете ,как утром ,заходишь в общественный транспорт и вокруг пенсионеры толкающие , занимающие место себе и Марусе, ну вообщем в круговороте жизни , но едущие на работу в транспорт не попадают.

Всем хорошего дня и настроения !
С Уважением .



Занимать место в общ.транспорте (пережиток совка), попробуйте где-то в европейском городе занять место и не пустить кого-то)))


Одеса 26,97-27,02 (когда пробьем вниз 27,0? на новой неделе?)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 13 чер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 09:53

  vitaliian написав:
  холява написав:Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .

Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .

как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать, выросли долларовые цены у поставщиков, вы ошиблись в ассортименте, активизировались конкуренты, обанкротился ваш крупный клиент, изменилось налоговое законодательство, вы затарили склад импортом по курсу 28 и теперь по цене неконкурентны..

Сказать "мой оборот за год упал на 50%" - вообще ни о чём, чистая эмоция а-ля "было хорошо а стало плохо". Извините что встрял в ваш диалог. Если вам мой интеллектуальный уровень покажется низким, тоже извините.

Ну да. Нет анализа. Просто констатация факта и эмоции. Каковы причины падения? Почему другие на коне?
К анализу приложить финансовый план (включая план инвестиционного развития) -ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе это плач полуобразованного студента колледжа.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:57

Якби ви знали паничі...©

Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка.
Все інше - балетристика. :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:59

  Успіх написав:Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка.
Все інше - балетристика. :roll:

откуда тогда инфляция? при низком спросе возникает дефляция.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 чер, 2021 10:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:59

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  холява написав:Я всего лишь описываю то , что происходит с моим бизнесом .

Как изменился оборот ,как нововведения государства повлияли на работу .

как раз о причинах вы ничего не пишете. Упала платежеспособность, навезли дешевых машин из сша а старые перестали ремонтировать, выросли долларовые цены у поставщиков, вы ошиблись в ассортименте, активизировались конкуренты, обанкротился ваш крупный клиент, изменилось налоговое законодательство, вы затарили склад импортом по курсу 28 и теперь по цене неконкурентны..

Сказать "мой оборот за год упал на 50%" - вообще ни о чём, чистая эмоция а-ля "было хорошо а стало плохо". Извините что встрял в ваш диалог. Если вам мой интеллектуальный уровень покажется низким, тоже извините.

Ну да. Нет анализа. Просто констатация факта и эмоции. Каковы причины падения? Почему другие на коне?
К анализу приложить финансовый план (включая план инвестиционного развития) -ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе это плач полуобразованного студента колледжа.

как раз последняя фраза выдает, что с финансами Вы знакомы как раз на уровне захудалого колледжа 8)
в малом бизнесе на практике прикидку делаю на пальцах - извините, но там маржа не позволяет нанимать экономистов, которые будут ваять бизнес и инвест планы. тут многое зависит от квалификации и чуйки собственника.

чем дальше бизнес структурируется и растет, потребность в формализованных расчетах возникает, но уже когда бизнес становится средним. из моего опыта, даже когда есть формальные формы в бизнесе - зачастую это больше формализм, чем реальная потребность;) на практике много вещей намного проще

вопросы vitaliian более конкретны и по сути.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:02

Вот сейчас все мы ждем заседания ФРС и много говорим о программе выкупа долговых бумаг, которая сейчас, якобы и является эквивалентом "печатания денег" для рынков.

А на самом деле этой весной на рынок выплеснулся совсем другой гигантский источник ликвидности, который собственно и объясняет все те странности, которые происходили с рынком в апреле и мае. Но начнем все по порядку.

На прошлой неделе ФРС опубликовало очередную порцию своей внутренней отчетности, которую они должны публиковать по закону (ничего странного в этом нет).. И аналитики , которые как всегда досконально отслеживают работу ФРС, прошерстили эти данные и нашли очень любопытный факт. И естественно тут же сделали его достоянием гласности и широкой общественности. И лично для меня этот факт объяснил очень многое из того, что происходило со всеми мажорами на рынке в последние два месяца. Начнем сразу с графика.

Общий счет Министерства финансов США (т.е. казначейства США) в Федеральном Резервном Банке.

Зображення

Теперь о механике этого графика. В США любые крупные расходы должны быть одобрены Конгрессом. Но после того, как программа расходов была одобрена, Министерство Финансов выпускает государственные облигации и продает их инвестором, таким образом получая деньги под финансирование одобренных Конгрессом затрат. Самым крупным (практически единственным) покупателем государственных облигаций Казначейства в последнее время (в время пандемии) является ФРС., который для этих целей включает печатный станок. Ведь в США только ФРС может печатать деньги.

Таким образом имеем схему - Конгресс одобрил затраты. Министерство финансов выпустило государственные облигации (трежерис), ФРС напечатал деньги (в рамках программы количественного смягчения) и купил облигации у Минфина. Минфин получил деньги и начал их тратить на одобренные Конгрессом проекты.

Но Минфин НЕ ОБЯЗАН тратить все и сразу. Минфин может тратить постепенно. И деньги, которые уже получены Минфином, но еще не потрачены, хранятся на Общем счету Минфина в ФРС. На графике изображен размер этого счета.

Прошлым летом Конгресс выделили огромные суммы на экономическую программу борьбы с пандемией. Минфин выпустило облигации. ФРС напечатал деньги и купил облигации у Минфина. Всего 3 триллиона долларов. Но почему то Трамп не стал эти деньги тратить, а накопил весьма существенную кубышку на Общем счете Минфина в ФРС - 1.8 триллиона долларов. Это очень много. Такой вот правительственный общак, который Трамп хотел наверное потратить на свои цели, но не успел. К власти пришел Байден и забрал себе весь правительственный общак. И поставил Эллен смотрящей за этим общаком.

А теперь посмотрите на график и оцените - что сделала Эллен с этим общаком - она его весь спустила. Потратила все этой весной. Вот именно отсюда и происходила то гигантское цунами ликвидности, которое выплеснулось на рынки в апреле и мае этого года.

Таким образом имеем цифры - ФРС напечатало 3 триллиона долларов и отдало их Минфину. Минфин при Трампе 1.8 триллиона сложил в кубышку и не стал тратить. Потом пришла Эллен и сказала, что потратит все, кроме 500 млрд. на текущие расходы. И потратила. Сейчас ей осталось потратить еще 174 млрд до конца июня. И она уже потратила 1 триллион 125 миллиардов баксов из трамповской заначки. Сравните с программой количественного смягчения - 120 млрд в месяц.. За два месяца Эллен выкинула на рынок столько денег, сколько ФРС печатает за 9 месяцев.

Собственно это и объясняет снижение курса доллара за последние два месяцы, и характер как это происходило. А все остальные валюты просто пёрли вверх против бакса, несмотря ни на какие данные и события на рынке. Но сейчас банкет практически закончен. Новых денег нет и взяться им негде. А теперь, увидев что Эллен сделала с деньгами, я думаю и Конгресс больше не будет спешить выделять новые средства. Эллен еще придется ответить за растрату общака - серьезные люди с нее за это еще спросят не по детски.

Ну а нам я думаю, не стоит ждать дальнейшего снижения курса доллара. Эллен давно потратила все баксы.
Востаннє редагувалось yuri_m в Нед 13 чер, 2021 11:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:03

vitaliian

Ветик , Привет .

Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?
про обороты и др личную информацию конечно нет, но я же про причины спросил, надеюсь они носят объективный характер и касаются не только вас одного, что тут секретного.
vitaliian
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