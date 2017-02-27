Вы же сами рассказываете - типа, обороты упали на 50%.
назвать основную причину этого, как по мне не проблема.
точнее проблема падения продаж - она многофакторная - может цена высокая, может просто перестали покупать - а вот почему, вопрос.
если Вы для себя не ответите на такие вопросы - Вам будет сложно выбраться из кризиса. ничего личного.
для примера - мы не успеваем выполнить существующие заказы, объем заказов вырос. причины - как объективные - задержки поставок от поставщиков, так и субъективные, я бы назвал их организационными. у нас слишком много изменений, коллектив не успевает/не хочет под них подстраиваться. про рост цен на закупки я вообще молчу - от металла до дерева.
вроде ничего военного...