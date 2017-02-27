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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7810781178127813
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:15

  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет .

Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?

Вы же сами рассказываете - типа, обороты упали на 50%. :oops:

назвать основную причину этого, как по мне не проблема.
точнее проблема падения продаж - она многофакторная - может цена высокая, может просто перестали покупать - а вот почему, вопрос.

если Вы для себя не ответите на такие вопросы - Вам будет сложно выбраться из кризиса. ничего личного.

для примера - мы не успеваем выполнить существующие заказы, объем заказов вырос. причины - как объективные - задержки поставок от поставщиков, так и субъективные, я бы назвал их организационными. у нас слишком много изменений, коллектив не успевает/не хочет под них подстраиваться. про рост цен на закупки я вообще молчу - от металла до дерева.

вроде ничего военного...
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:19

  Успіх написав:Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка.
Все інше - балетристика. :roll:

не все же работают с пересичными :)

кто-то работает с B2B, кто-то с бюджетом...

опять же - пример АТБ - платежеспособность населения упала - обороты АТБ выросли :D

Вы же сами пишите, только чуть по-другому, - надо искать возможности 8)
Shaman
 
Повідомлень: 985
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  #<1 ... 7810781178127813
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