Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 чер, 2021 11:15
холява написав: vitaliian
Ветик , Привет .
Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?
Вы же сами рассказываете - типа, обороты упали на 50%.
назвать основную причину этого, как по мне не проблема.
точнее проблема падения продаж - она многофакторная - может цена высокая, может просто перестали покупать - а вот почему, вопрос.
если Вы для себя не ответите на такие вопросы - Вам будет сложно выбраться из кризиса. ничего личного.
для примера - мы не успеваем выполнить существующие заказы, объем заказов вырос. причины - как объективные - задержки поставок от поставщиков, так и субъективные, я бы назвал их организационными. у нас слишком много изменений, коллектив не успевает/не хочет под них подстраиваться. про рост цен на закупки я вообще молчу - от металла до дерева.
вроде ничего военного...
Shaman
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Додано: Нед 13 чер, 2021 11:19
Успіх написав:
Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка.
Все інше - балетристика.
не все же работают с пересичными
кто-то работает с B2B, кто-то с бюджетом...
опять же - пример АТБ - платежеспособность населения упала - обороты АТБ выросли
Вы же сами пишите, только чуть по-другому, - надо искать возможности
Shaman
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:12
vitaliian написав: холява написав:
Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?
про обороты и др личную информацию конечно нет, но я же про причины спросил, надеюсь они носят объективный характер и касаются не только вас одного, что тут секретного.
Выше есть версия, что чуйка у хозяина подвела. Вот и весь анализ. А виновато правительство. Будьте культурным. Не задавайте человеку вопросы, на которые он не сиожет ответить.
Investor_K
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:16
Investor_K написав:
Выше есть версия, что чуйка у хозяина подвела.
поэтому не надо слушать никаких хозяев.
vitaliian
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:18
vitaliian написав: Investor_K написав:
Выше есть версия, что чуйка у хозяина подвела.
поэтому не надо слушать никаких хозяев.
И никого не обвинять в своих провалах , сквернословля без надобности.
Investor_K
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:30
Investor_K написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Выше есть версия, что чуйка у хозяина подвела.
поэтому не надо слушать никаких хозяев.
И никого не обвинять в своих провалах , сквернословля без надобности.
коллеги, дарю лайфхак: кнопка "добавить в игнор" резко снижает количества нытья и желчи в форуме
Не до нуля (есть любители сделать полное цитирование), но до приемлемых значений
juristkostya
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:34
Investor_K написав:
Ну да. Нет анализа. Просто констатация факта и эмоции. Каковы причины падения? Почему другие на коне?
К анализу приложить финансовый план (включая план инвестиционного развития)
Може Вам ще, пробачте, шкарпетки попрати? Га?
Запам'ятайте раз і назавжди - він тут нікому нічого не винен, а особливо таким як Ви !
Василь-Рівне
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:38
yuri_m Хорошо расписано. Абсолютно верно. Поэтому, из гривны я буду выходить исключительно в доллар.
oleg49
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:39
Василь-Рівне написав: Investor_K написав:
Ну да. Нет анализа. Просто констатация факта и эмоции. Каковы причины падения? Почему другие на коне?
К анализу приложить финансовый план (включая план инвестиционного развития)
Може Вам ще, пробачте, шкарпетки попрати? Га?
Запам'ятайте раз і назавжди - він тут нікому нічого не винен, а особливо таким як Ви !
К чему этот вы.ер?
Investor_K
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:42
oleg49 написав: yuri_m
Хорошо расписано. Абсолютно верно. Поэтому, из гривны я буду выходить исключительно в доллар.
Единственный вопрос - когда? Хочется побольше профита. Привык к красной икре на пенсии знаете ли
Investor_K
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