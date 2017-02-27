RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7811781278137814>
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:15

  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет .

Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?

Вы же сами рассказываете - типа, обороты упали на 50%. :oops:

назвать основную причину этого, как по мне не проблема.
точнее проблема падения продаж - она многофакторная - может цена высокая, может просто перестали покупать - а вот почему, вопрос.

если Вы для себя не ответите на такие вопросы - Вам будет сложно выбраться из кризиса. ничего личного.

для примера - мы не успеваем выполнить существующие заказы, объем заказов вырос. причины - как объективные - задержки поставок от поставщиков, так и субъективные, я бы назвал их организационными. у нас слишком много изменений, коллектив не успевает/не хочет под них подстраиваться. про рост цен на закупки я вообще молчу - от металла до дерева.

вроде ничего военного...
Shaman
 
Повідомлень: 985
З нами з: 29.09.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:19

  Успіх написав:Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка.
Все інше - балетристика. :roll:

не все же работают с пересичными :)

кто-то работает с B2B, кто-то с бюджетом...

опять же - пример АТБ - платежеспособность населения упала - обороты АТБ выросли :D

Вы же сами пишите, только чуть по-другому, - надо искать возможности 8)
Shaman
 
Повідомлень: 985
З нами з: 29.09.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:12

  vitaliian написав:
  холява написав:Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?
про обороты и др личную информацию конечно нет, но я же про причины спросил, надеюсь они носят объективный характер и касаются не только вас одного, что тут секретного.

Выше есть версия, что чуйка у хозяина подвела. Вот и весь анализ. А виновато правительство. Будьте культурным. Не задавайте человеку вопросы, на которые он не сиожет ответить.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6590
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Выше есть версия, что чуйка у хозяина подвела.
поэтому не надо слушать никаких хозяев.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7453
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2001 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:18

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Выше есть версия, что чуйка у хозяина подвела.
поэтому не надо слушать никаких хозяев.

И никого не обвинять в своих провалах , сквернословля без надобности.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6590
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:30

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Выше есть версия, что чуйка у хозяина подвела.
поэтому не надо слушать никаких хозяев.

И никого не обвинять в своих провалах , сквернословля без надобности.
коллеги, дарю лайфхак: кнопка "добавить в игнор" резко снижает количества нытья и желчи в форуме :-) Не до нуля (есть любители сделать полное цитирование), но до приемлемых значений :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Ну да. Нет анализа. Просто констатация факта и эмоции. Каковы причины падения? Почему другие на коне?
К анализу приложить финансовый план (включая план инвестиционного развития)

Може Вам ще, пробачте, шкарпетки попрати? Га? :wink: Запам'ятайте раз і назавжди - він тут нікому нічого не винен, а особливо таким як Ви ! :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5432
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5871 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:38

yuri_m
Хорошо расписано. Абсолютно верно. Поэтому, из гривны я буду выходить исключительно в доллар.
oleg49
 
Повідомлень: 274
З нами з: 22.10.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:39

  Василь-Рівне написав:
  Investor_K написав:Ну да. Нет анализа. Просто констатация факта и эмоции. Каковы причины падения? Почему другие на коне?
К анализу приложить финансовый план (включая план инвестиционного развития)

Може Вам ще, пробачте, шкарпетки попрати? Га? :wink: Запам'ятайте раз і назавжди - він тут нікому нічого не винен, а особливо таким як Ви ! :twisted:

К чему этот вы.ер?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6590
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:42

  oleg49 написав:yuri_m
Хорошо расписано. Абсолютно верно. Поэтому, из гривны я буду выходить исключительно в доллар.

Единственный вопрос - когда? Хочется побольше профита. Привык к красной икре на пенсии знаете ли
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6590
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7811781278137814>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uavasylynka, yuri_m і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2601, 2602, 2603
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26020 3568391
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 12:33
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 236243
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7527 1816382
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 15:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95287)
13.06.2021 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.