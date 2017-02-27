Додано: Нед 13 чер, 2021 13:17

Igneus написав: Банкет продолжится с 1 октября 2021 года, когда в США заработает бюджет на 2022 год уже демократов во главе с Байденом.

Проект бюджета на 2022 финансовый год предусматривает расходы на уровне $6 трлн.дол. – это ниже, чем расходы 2020-2021 годов ($6,55 трлн.дол. и $7,25 трлн.дол. соответственно), но на 35% выше 2019 года ($4,45 трлн. дол.):

https://ru.investing.com/analysis/article-200281845

https://www.whitehouse.gov/wp-content/u ... t_fy22.pdf



Йеллен ничего не будет, так как она тратит остатки денег согласно бюджету республиканцев на 2021 финансовый год, в котором расходы ($7,25 трлн.дол.) даже выше, чем планируют демократы на 2022 год ($6 трлн.дол.). Банкет продолжится с 1 октября 2021 года, когда в США заработает бюджет на 2022 год уже демократов во главе с Байденом.Проект бюджета на 2022 финансовый год предусматривает расходы на уровне $6 трлн.дол. – это ниже, чем расходы 2020-2021 годов ($6,55 трлн.дол. и $7,25 трлн.дол. соответственно), но на 35% выше 2019 года ($4,45 трлн. дол.):... t_fy22.pdfЙеллен ничего не будет, так как она тратит остатки денег согласно бюджету республиканцев на 2021 финансовый год, в котором расходы ($7,25 трлн.дол.) даже выше, чем планируют демократы на 2022 год ($6 трлн.дол.).

Даже по сухим цифрам выходит, что на 2022 год закладывают на 10-20% ниже сумму, чем было в 2020-2021 годах. То есть даже по арифметики доллару можно укрепляться до курса начала 2020 года. Опять же на 2021 год бюджет был 7.25 триллиона, а на 2022 планируют всего 6 - итого тут имеем потенциал уже 20% на укрепление бакса. Чисто по калькулятору: меньше денег, значит они становятся дороже.Ну и не забывайте важный нюанс, на который я акцентировал внимание: Йеллен выбросила на рынок за пару месяцев такую сумму, которую нужно было растянуть на 9 месяцев. И сработал "эффект ресторана"! Пришло сразу много денег на банкет, ресторан тут же задрал цены до небес, и все деньги ушли за резко подорожавшие блюда. А на следующий день приходят товарищи похмеляться в этот же кабак, а купить уже ничего не могут - цены остались вчерашние, а вот денег в карманах уже нет. И что дальше делать? Похмелиться-то они найдут где, в какой-то дешевой забегаловке, а вот в ресторане по таким ценам уже хрен что кому продашь! Придется цены снижать до тех, какие были несколько дней назад до банкета.Трамп специально придержал основную сумму от ФРС перед выборами, чтобы не вешать на себя маховик инфляции. А команда Байдена их быстро потратила, чтобы можно было свернуть всё на "папередников". И дальше уже заниматься укреплением бакса, чтобы выглядеть в глазах американцев спасителем экономики США.