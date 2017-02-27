yuri_m написав:Но сейчас банкет практически закончен. Новых денег нет и взяться им негде. А теперь, увидев что Эллен сделала с деньгами, я думаю и Конгресс больше не будет спешить выделять новые средства. Эллен еще придется ответить за растрату общака - серьезные люди с нее за это еще спросят не по детски.
Ну а нам я думаю, не стоит ждать дальнейшего снижения курса доллара. Эллен давно потратила все баксы.
Йеллен ничего не будет, так как она тратит остатки денег согласно бюджету республиканцев на 2021 финансовый год, в котором расходы ($7,25 трлн.дол.) даже выше, чем планируют демократы на 2022 год ($6 трлн.дол.).
При этом значительный государственный долг США снижает возможности ФРС по ужесточению ее монетарной политики, так как этот долг проще обслуживать при высокой инфляции и низких процентных ставках, что должно сдерживать укрепление доллара.
oleg49 написав:yuri_m Хорошо расписано. Абсолютно верно. Поэтому, из гривны я буду выходить исключительно в доллар.
Единственный вопрос - когда? Хочется побольше профита. Привык к красной икре на пенсии знаете ли
какой проффит от дорожающего доллара? вы как икру покупали по 20$ банка так и будете покупать по 20$ , только в гривнах и евро заплатите за неё дороже. Мировые цены привязаны к доллару. Дорожающий доллар - зло для любого импорта. Только для покупки местной недвижимости и картошки хорошо, только местных товаров всё меньше.
oleg49 написав:yuri_m Хорошо расписано. Абсолютно верно. Поэтому, из гривны я буду выходить исключительно в доллар.
Единственный вопрос - когда? Хочется побольше профита. Привык к красной икре на пенсии знаете ли
какой проффит от дорожающего доллара? вы как икру покупали по 20$ банка так и будете покупать по 20$ , только в гривнах и евро заплатите за неё дороже. Мировые цены привязаны к доллару. Дорожающий доллар - зло для любого импорта. Только для покупки местной недвижимости и картошки хорошо.
Чим дешевше буде -тим більше куплю. Більше доларів - більше ікри.
Investor_K написав:Единственный вопрос - когда? Хочется побольше профита. Привык к красной икре на пенсии знаете ли
С нашими "циркачами" во власти этого Вам не скажет никто. Но как ориентир можно брать ситуацию лета 2008 года. Когда во всем мире уже вовсю бушевал кризис, пришедший из США, а у нас еще в июле-августе из последних сил давили доллар от 5.05 до 4.75. А перед этим из благих побуждений Юлька в приказном порядке в мае снизила курс с 5.42 до 5.05. Просто следите за руками! Схема эта работает и сейчас. И поменьше слушайте всяких балаболов. Когда все кричат на каждом углу "будет только дешеветь,скоро снова по 24 купим", надо просто постепенно скупать бакс. Дно курса с нашими ручными манипуляторами знают только те, кто заварил эту кашу с ОВГЗ.
Что же касается лично меня, то сейчас всю поступающую свободную гривну меняю на доллар. Фактор лета никто конечно не отменял, курс возможно еще чуть просядет. Но в глобальном плане гривне будет туго скоро. Приличный рост бакса в мире на подходе. Плюс до конца этого года НБУ надо выплатить около 6 ярдов долларов по кредитам. Ну и дефицит бюджета как рос, так и растет дальше. Пружина сжимается и сжимается...
Igneus написав:Банкет продолжится с 1 октября 2021 года, когда в США заработает бюджет на 2022 год уже демократов во главе с Байденом. Проект бюджета на 2022 финансовый год предусматривает расходы на уровне $6 трлн.дол. – это ниже, чем расходы 2020-2021 годов ($6,55 трлн.дол. и $7,25 трлн.дол. соответственно), но на 35% выше 2019 года ($4,45 трлн. дол.): https://ru.investing.com/analysis/article-200281845 https://www.whitehouse.gov/wp-content/u ... t_fy22.pdf
Йеллен ничего не будет, так как она тратит остатки денег согласно бюджету республиканцев на 2021 финансовый год, в котором расходы ($7,25 трлн.дол.) даже выше, чем планируют демократы на 2022 год ($6 трлн.дол.).
Даже по сухим цифрам выходит, что на 2022 год закладывают на 10-20% ниже сумму, чем было в 2020-2021 годах. То есть даже по арифметики доллару можно укрепляться до курса начала 2020 года. Опять же на 2021 год бюджет был 7.25 триллиона, а на 2022 планируют всего 6 - итого тут имеем потенциал уже 20% на укрепление бакса. Чисто по калькулятору: меньше денег, значит они становятся дороже.
Ну и не забывайте важный нюанс, на который я акцентировал внимание: Йеллен выбросила на рынок за пару месяцев такую сумму, которую нужно было растянуть на 9 месяцев. И сработал "эффект ресторана"! Пришло сразу много денег на банкет, ресторан тут же задрал цены до небес, и все деньги ушли за резко подорожавшие блюда. А на следующий день приходят товарищи похмеляться в этот же кабак, а купить уже ничего не могут - цены остались вчерашние, а вот денег в карманах уже нет. И что дальше делать? Похмелиться-то они найдут где, в какой-то дешевой забегаловке, а вот в ресторане по таким ценам уже хрен что кому продашь! Придется цены снижать до тех, какие были несколько дней назад до банкета.
Трамп специально придержал основную сумму от ФРС перед выборами, чтобы не вешать на себя маховик инфляции. А команда Байдена их быстро потратила, чтобы можно было свернуть всё на "папередников". И дальше уже заниматься укреплением бакса, чтобы выглядеть в глазах американцев спасителем экономики США.
Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?
Вы же сами рассказываете - типа, обороты упали на 50%.
назвать основную причину этого, как по мне не проблема. точнее проблема падения продаж - она многофакторная - может цена высокая, может просто перестали покупать - а вот почему, вопрос.
если Вы для себя не ответите на такие вопросы - Вам будет сложно выбраться из кризиса. ничего личного.
для примера - мы не успеваем выполнить существующие заказы, объем заказов вырос. причины - как объективные - задержки поставок от поставщиков, так и субъективные, я бы назвал их организационными. у нас слишком много изменений, коллектив не успевает/не хочет под них подстраиваться. про рост цен на закупки я вообще молчу - от металла до дерева.
вроде ничего военного...
корреспонденцию имеет бизнес на веках (оптике)-(поднимите записи ,он утверждал так) Все просто, только с тилипона тяжело))