RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7812781378147815>
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:45

  yuri_m написав:Но сейчас банкет практически закончен. Новых денег нет и взяться им негде. А теперь, увидев что Эллен сделала с деньгами, я думаю и Конгресс больше не будет спешить выделять новые средства. Эллен еще придется ответить за растрату общака - серьезные люди с нее за это еще спросят не по детски.

Ну а нам я думаю, не стоит ждать дальнейшего снижения курса доллара. Эллен давно потратила все баксы.

Банкет продолжится с 1 октября 2021 года, когда в США заработает бюджет на 2022 год уже демократов во главе с Байденом.
Проект бюджета на 2022 финансовый год предусматривает расходы на уровне $6 трлн.дол. – это ниже, чем расходы 2020-2021 годов ($6,55 трлн.дол. и $7,25 трлн.дол. соответственно), но на 35% выше 2019 года ($4,45 трлн. дол.):
https://ru.investing.com/analysis/article-200281845
https://www.whitehouse.gov/wp-content/u ... t_fy22.pdf

Йеллен ничего не будет, так как она тратит остатки денег согласно бюджету республиканцев на 2021 финансовый год, в котором расходы ($7,25 трлн.дол.) даже выше, чем планируют демократы на 2022 год ($6 трлн.дол.).

При этом значительный государственный долг США снижает возможности ФРС по ужесточению ее монетарной политики, так как этот долг проще обслуживать при высокой инфляции и низких процентных ставках, что должно сдерживать укрепление доллара.
Igneus
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 29.08.18
Подякував: 535 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:48

  Investor_K написав:
  oleg49 написав:yuri_m
Хорошо расписано. Абсолютно верно. Поэтому, из гривны я буду выходить исключительно в доллар.

Единственный вопрос - когда? Хочется побольше профита. Привык к красной икре на пенсии знаете ли
какой проффит от дорожающего доллара? вы как икру покупали по 20$ банка так и будете покупать по 20$ , только в гривнах и евро заплатите за неё дороже. Мировые цены привязаны к доллару. Дорожающий доллар - зло для любого импорта. Только для покупки местной недвижимости и картошки хорошо, только местных товаров всё меньше.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7453
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2001 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:55

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  oleg49 написав:yuri_m
Хорошо расписано. Абсолютно верно. Поэтому, из гривны я буду выходить исключительно в доллар.

Единственный вопрос - когда? Хочется побольше профита. Привык к красной икре на пенсии знаете ли
какой проффит от дорожающего доллара? вы как икру покупали по 20$ банка так и будете покупать по 20$ , только в гривнах и евро заплатите за неё дороже. Мировые цены привязаны к доллару. Дорожающий доллар - зло для любого импорта. Только для покупки местной недвижимости и картошки хорошо.

Чим дешевше буде -тим більше куплю. Більше доларів - більше ікри.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6590
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:57

  Investor_K написав:Единственный вопрос - когда? Хочется побольше профита. Привык к красной икре на пенсии знаете ли

С нашими "циркачами" во власти этого Вам не скажет никто. Но как ориентир можно брать ситуацию лета 2008 года. Когда во всем мире уже вовсю бушевал кризис, пришедший из США, а у нас еще в июле-августе из последних сил давили доллар от 5.05 до 4.75. А перед этим из благих побуждений Юлька в приказном порядке в мае снизила курс с 5.42 до 5.05. Просто следите за руками! Схема эта работает и сейчас. И поменьше слушайте всяких балаболов. Когда все кричат на каждом углу "будет только дешеветь,скоро снова по 24 купим", надо просто постепенно скупать бакс. Дно курса с нашими ручными манипуляторами знают только те, кто заварил эту кашу с ОВГЗ.

Что же касается лично меня, то сейчас всю поступающую свободную гривну меняю на доллар. Фактор лета никто конечно не отменял, курс возможно еще чуть просядет. Но в глобальном плане гривне будет туго скоро. Приличный рост бакса в мире на подходе. Плюс до конца этого года НБУ надо выплатить около 6 ярдов долларов по кредитам. Ну и дефицит бюджета как рос, так и растет дальше. Пружина сжимается и сжимается...
yuri_m
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 25.11.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:К чему этот

Не зрозуміли і ніколи ВЖЕ не зрозумієте, бо між нами безодня, хоча би вже тому, що я до Вас з пошаною і на Ви з великої літери. Тепер зрозуміли? Впевнений, що ні - то і не потрібно напружуватись. :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5433
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5871 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:12

  Василь-Рівне написав:
  Investor_K написав:К чему этот

Не зрозуміли і ніколи ВЖЕ не зрозумієте, бо між нами безодня, хоча би вже тому, що я до Вас з пошаною і на Ви з великої літери. Тепер зрозуміли? Впевнений, що ні - то і не потрібно напружуватись. :wink:

Ви праві. Між нами безодня. І Ви її, на жаль, не зможете подолати. Але не пригнічуйтесь. То просто таке життя.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6590
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:17

  Igneus написав:Банкет продолжится с 1 октября 2021 года, когда в США заработает бюджет на 2022 год уже демократов во главе с Байденом.
Проект бюджета на 2022 финансовый год предусматривает расходы на уровне $6 трлн.дол. – это ниже, чем расходы 2020-2021 годов ($6,55 трлн.дол. и $7,25 трлн.дол. соответственно), но на 35% выше 2019 года ($4,45 трлн. дол.):
https://ru.investing.com/analysis/article-200281845
https://www.whitehouse.gov/wp-content/u ... t_fy22.pdf

Йеллен ничего не будет, так как она тратит остатки денег согласно бюджету республиканцев на 2021 финансовый год, в котором расходы ($7,25 трлн.дол.) даже выше, чем планируют демократы на 2022 год ($6 трлн.дол.).

Даже по сухим цифрам выходит, что на 2022 год закладывают на 10-20% ниже сумму, чем было в 2020-2021 годах. То есть даже по арифметики доллару можно укрепляться до курса начала 2020 года. Опять же на 2021 год бюджет был 7.25 триллиона, а на 2022 планируют всего 6 - итого тут имеем потенциал уже 20% на укрепление бакса. Чисто по калькулятору: меньше денег, значит они становятся дороже.

Ну и не забывайте важный нюанс, на который я акцентировал внимание: Йеллен выбросила на рынок за пару месяцев такую сумму, которую нужно было растянуть на 9 месяцев. И сработал "эффект ресторана"! Пришло сразу много денег на банкет, ресторан тут же задрал цены до небес, и все деньги ушли за резко подорожавшие блюда. А на следующий день приходят товарищи похмеляться в этот же кабак, а купить уже ничего не могут - цены остались вчерашние, а вот денег в карманах уже нет. И что дальше делать? Похмелиться-то они найдут где, в какой-то дешевой забегаловке, а вот в ресторане по таким ценам уже хрен что кому продашь! Придется цены снижать до тех, какие были несколько дней назад до банкета.

Трамп специально придержал основную сумму от ФРС перед выборами, чтобы не вешать на себя маховик инфляции. А команда Байдена их быстро потратила, чтобы можно было свернуть всё на "папередников". И дальше уже заниматься укреплением бакса, чтобы выглядеть в глазах американцев спасителем экономики США.
yuri_m
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 25.11.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:35

  Shaman написав:
  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет .

Вы точно считаете УМНЫМ рассказывать о своих финансовых оборотах ?

Вы же сами рассказываете - типа, обороты упали на 50%. :oops:

назвать основную причину этого, как по мне не проблема.
точнее проблема падения продаж - она многофакторная - может цена высокая, может просто перестали покупать - а вот почему, вопрос.

если Вы для себя не ответите на такие вопросы - Вам будет сложно выбраться из кризиса. ничего личного.

для примера - мы не успеваем выполнить существующие заказы, объем заказов вырос. причины - как объективные - задержки поставок от поставщиков, так и субъективные, я бы назвал их организационными. у нас слишком много изменений, коллектив не успевает/не хочет под них подстраиваться. про рост цен на закупки я вообще молчу - от металла до дерева.

вроде ничего военного...
корреспонденцию имеет бизнес на веках (оптике)-(поднимите записи ,он утверждал так)
Все просто, только с тилипона тяжело))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5890
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Ви праві
  Investor_K написав:І Ви
Вау - прогрес! Не все ще так безнадійно! Я втішений! :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5433
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5871 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:05

  Василь-Рівне написав:
  Investor_K написав:Ви праві
  Investor_K написав:І Ви
Вау - прогрес! Не все ще так безнадійно! Я втішений! :wink:

тут надо понимать, что "Вы" с большой буквы - не догма, а признак особого уважения к собеседнику. Так что, таки прогресс - ваш авторитет несколько возрос.
juristkostya
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7812781378147815>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2601, 2602, 2603
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26020 3568721
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 12:33
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 236275
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7527 1816408
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 15:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.