Успіх написав:Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка. Все інше - балетристика. :rol:
не все же работают с пересичными
кто-то работает с B2B, кто-то с бюджетом...
опять же - пример АТБ - платежеспособность населения упала - обороты АТБ выросли
Вы же сами пишите, только чуть по-другому, - надо искать возможности )
Так це ж ЖРАЧКА!!! Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )
А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі. А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене.
Успіх написав:Та саме гірше, що в пересічних, платоспроможність впала.Крапка. Все інше - балетристика. :rol:
не все же работают с пересичными
кто-то работает с B2B, кто-то с бюджетом...
опять же - пример АТБ - платежеспособность населения упала - обороты АТБ выросли
Вы же сами пишите, только чуть по-другому, - надо искать возможности )
Так це ж ЖРАЧКА!!! Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )
А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі. А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене.
я не большой спец по FMCG:)
но опять же из того, что пишут, и по логике: - переходить на более дешевый ассортимент - наоборот торговать дорогими брендами - у них свой постоянный сегмент покупателей - уходить от формата продаж "магазин"/ уходить в онлайн - снижать накладняк. а вот продвижение в инете - это отдельная наука.
Успіх написав:Так це ж ЖРАЧКА!!! Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )
А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі. А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене.
Не знаю, як пересічений, але буду переклеювати, аж поки не появляться зі скидкою якісні, так щоб за 700 грн., можна буде купити шкіру, яка коштуватиме як три дермантина зі скидкою. А потім "шкіру" носити в 10 разів довше "дермантина". В результаті буде два-три "дермантина": 1 на дачу, ще 1 чи 2 на заміну, і 1 "шкіра" на 80% виходів.
Успіх написав:Так це ж ЖРАЧКА!!! Жрачку будуть купляти ЗАВЖДИ!(просто пересічні будуть переходити на ще дешевші продукти - але купляти все одно будуть! )
А от, якщо припустимо, що я торгую взуттям - то збіднілий пересічний, спочатку 100500 раз своє взуття підклеїть/зашиє - а вже як повністю розвалиться, то вже АЖ ТОДІ прийде до мене А, от якщо пересічний має трохи "зайвих" грошенят, то він швидше прийде до мене, а не буде 100500 разів "реставрувати" своє взуття Так і по іншим товарам - пересічний буде терпіти доти, доки можна - і тільки пізніше, з великим лагом часу, буде купляти ті, чи інші речі. А була б вища купівельна спроможність пересічного - то він би швидше приходив за товаром до Вас, чи до мене.
Не знаю, як пересічений, але буду переклеювати, аж поки не появляться зі скидкою якісні, так щоб за 700 грн., можна буде купити шкіру, яка коштуватиме як три дермантина зі скидкою. А потім "шкіру" носити в 10 разів довше "дермантина". В результаті буде 3 "дермантина": 1 на дачу, 2 на заміну, і 1 "шкіра" на 80% виходів.
Замість 6 дермантинів, або 2х шкір.
измельчал валютный форум - уже дошли до поклейки обуви
норм кожа - баксов 100. может где-то 2,5 тыс грн. если очень повезет - остатки старых запасов (но это не годовой давности)- за 1 тыс грн. все остальное в топку - это на сезон